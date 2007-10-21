قرارداد خط لوله صلح آماده امضا شد

نصرالله سیفی امروز در گفتگو با مهر در خصوص مذاکرات صورت گرفته در خصوص خط لوله صلح بین طرف ایرانی و پاکستانی گفت: سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته جلسات خط لوله صلح در حد کارشناسی و جمعه و شنبه هفته جاری در حد معاونان وزیردر پاکستان برگزار شد که به دلیل طولانی بودن مباحث این جلسه امروز یکشنبه نیز ادامه یافت.

وی تصریح کرد: در اصول و کلیات احداث خط لوله صلح قبلا توافقاتی صورت گرفته بود و تنها موارد جزئی در حال بررسی است به نحوی که در این جلسات، 50 درصد متن قرارداد نیز مرور و مورد توافق طرفین قرار گرفته است.

سیفی گفت: جلسات امروز آخرین جلسه ای است که مباحث در حد گروه کاری بین دولت ها مورد بحث قرار می گیرد و از این پس برای دکوراسیون و روتوش کردن مباحث و به نوعی نهایی کردن متن قرارداد، جلسات در حد کارشناسی برگزار خواهد شد.

به گفته وی، پاراف قرارداد و اخذ مجوز لازم از حکومت های دو طرف را مباحث بعدی دانست و اظهارداشت: در این راستا طرف ایرانی در دیدار جمعه گذشته خود با امان الله جدون وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان، بر لزوم اجرای هر چه سریعتر این پروژه تاکید کردند.

مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران افزود: دولت پاکستان به صورت جدی بر سه جانبه بودن قرارداد خط لوله صلح تاکید دارد و براین اساس، از طرف هندی برای ادامه مذاکرات از نقطه ای که قطع شده در ماه نوامبر دعوت به عمل آورده است که البته طرف هندی نیز این دعوت را پذیرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت اتمام مذاکرات دو طرف هند و پاکستان بر روی ترانزیت، تنها امضای قرارداد ایران با هند باقی می ماند.

سیفی با بیان اینکه طرف پاکستانی علاقمند به ترانزیت از خاک کشورش به کشورهای ثالث نظیر چین و نپال است، گفت: همچنین طرف پاکستانی بر روی انجام سریع سرمایه گذاری ها در پاکستان برای این پروژه ابراز آمادگی کرده تا به محض نهایی شدن قرارداد، کار را در پاکستان شروع کند.

وی تصریح کرد: محل و زمان امضای قرارداد از سوی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت به زودی اعلام می شود.

به گزارش مهر، مذاکرات برای احداث خط لوله صلح از سال 1994 آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است و براساس توافقات انجام شده میان ایران ، پاکستان و هند مقرر شده از سال 2011 گاز ایران از پارس جنوبی وارد خط لوله شود.