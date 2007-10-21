به گزارش خبرگزاری مهر، در سری جدید برنامه نقد اول که روزهای سه شنبه و چهارشنبه همین هفته پخش میشود، مجموعه مناسبتی ماه رمضان شبکه یک مورد بررسی قرار میگیرد. در این برنامه علیرضا افخمی نویسنده، سیروس مقدم کارگردان و امین تارخ بازیگر "اغماء" در کنار محمدتقی فهیم و رضا حاجی مشهدی به بررسی جنبه های مختلف این مجموعه می پردازند.
اجرای این برنامه همانند برنامههای قبلی نقد اول بر عهده داریوش کاردان است. پخش تصاویری از پشت صحنه "اغماء"، گزارش مردمی درباره بازتاب این مجموعه در میان مخاطبان و گفتگو با برخی بازیگران آن از دیگر بخشهای برنامه نقد اول است. این برنامه را مجید نادری برای تامین برنامه شبکه اول سیما تهیه میکند.
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