عدالت با افزایش درآمد سرانه تحقق می یابد/ دولت از علم و واقعیت ها بهره بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام سیدمحمد خاتمی که در جمع مدیرمسئول، دبیران و روزنامهنگاران روزنامه سرمایه صحبت میکرد با اشاره به ضرورت توجه به علم و تفاوتهای بین علوم اجتماعی و علوم دقیقه گفت: یکی از مشخصات دنیای امروز اعتبار دادن به علم است و البته یک مشکل در این میان وجود داردو آن هم این است که بخواهیم علم را جای دین قرار دهیم و یا بالعکس؛ بلکه باید توجه داشت که علم و دین هرکدام جای خودشان هستند و دین واقعی هم دینی است که مخالف با علم نیست.
رئیس بنیاد باران همچنین اظهار داشت : در زندگی روزمره نیز این که علم میداندار باشد و کار کارشناسی در امور انجام بگیرد پذیرفته شده است، تجربه هم نشان میدهد کسانی که به علم در زندگی خود اعتبار بدهند، موفقتر خواهند بود وما نمیتوانیم در مقابل این مساله بایستیم.
وی فزود : بنابر این اگر بخواهیم اقتصاد خوبی داشته باشیم باید به علم و کارکارشناسی با معیارهای علمی توجه کنیم و به خاطر این که الگوی ما در کشور با الگوی برخی کشورها ممکن است متفاوت باشد، ما نباید با علم مخالفت کنیم، که در این مساله نیز آمار خیلی مهم است.
خاتمی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که ما داریم، آمار است ؛ سیاسی شدن مسایل سبب میشود که جامعه از علمی شدن دوری کند و آمار درستی وجود نداشته باشد.
وی افزود : اگر خدای ناکرده مشکلی پیدا کردیم برای رفع آن در معیارهای آمارگیری و آمار دستکاری کردیم، ممکن است برای یک مدت برخی از مسایل پوشیده بماند و یا برخی از اشکالات را انکار کنیم. اما واقعیت این است که این مساله مشکلات را حل نمیکند.
خاتمی با اشاره به مساله ای مثل تورم خاطرنشان کرد: اگر در جامعه تورم وجود دارد و بالاتر از ان احساس فردفرد جامعه هم این است که تورم وجود دارد و مردم عادی هم تورم را در هنگام خرید خود احساس میکنند. حالا شما آمار بدهید که تورم وجود ندارد و یا تغیری در معیارهای علمی بدهیم که نتیجه دلخواه ما را بدهد؛ اما آن واقعیت از بین نمیرود.
سید محمد خاتمی افزود: متاسفانه اگر این جامعه احساس کند که به او دروغ گفته شده است، ولو ا ین که این دروغ با حسننیت و نیت خیر بیان شده باشد، این اعتماد متقابل نه تنها میان عالمان و نخبگان با کسانی که مدیریت جامعه را برعهده دارند، از بین میرود بلکه اگر اعتماد میان مردم و مدیریت هم از بین برود، این مشکل بزرگی است که باید برای آن فکری اندیشیده شود.
وی همچنین با بیان اینکه در تولید علم، صنعت و اشتغال مشکلاتی وجود دارد و همة ما میدانیم که این نواقص و مشکلات یک شبه قابل حل نیست، گفت: «هیچ دولتی هم نمیتواند ادعا کند که ظرف دو یا سه سال این مشکلات را حل میکند، گرچه متاسفانه این ادعا هم مطرح شده است ولی آنچه مهم است اینکه جهتی را برگزینیم که به حل مشکلات منجر شود.
خاتمی گفت: بنده از اول که آمدم گفتم، ساختار اقتصادی ما بیمار است، این بیماری هم امسال، سال گذشته، پنج سال و 10 سال پیش به وجود نیامده است. یک بیماری ریشهداری است. در کنار اینها مسایل سیاسی و اجتماعی هم وجود دارد و برخورد با آنها مشکل است. بنابراین باید با تدبیر، همدلی و همگامی، گام به گام جلو رفت و این مسایل را حل کرد.
رئیس بنیاد باران در ادامه افزود: یکی از آرزوهایی که به دل من ماند هدفمند کردن یارانهها در کشور است که از ابتدا هم مدنظر من بود و تا حدودی هم در این مسیر گام برداشتیم و جهتگیری ما نیز به این سمت بود، ولی نتوانستیم و نشد؛ حالا عدم تحققاین مساله چقدر به دلیل نقص من به عنوان مدیر کشور مربوط بوده و چقدر به شرایط اجتماعی که دیکته میکرده است ؛امری است که جای بحث آن اینجا نیست ولی مهم این است که جهت گیری به سوی حل مساله باشد و باید ببینیم اکنون این جهت را طی می کنیم یا نه؟
به گزارش روابط عمومی بنیاد باران ، خاتمی ادامه داد: متاسفانه رسم شده است که مسایل واقعی پوشیده نگه داشته شوند و مسایل به صورت دیگری گفته شوند و دایما فرار به جلو صورت بگیرد. همچنین هر چیزی که نسبت به گذشته است، محکوم و بد جلوه داده میشود ؛ ادعای حل مساله می شود در حالیکه می بینیم که مشکل همچنان باقی است بلکه بیشتر و بزرگتر می شود.
وی هشدار داد: این مساله اعتماد متقابل بین ملت و نظام را از بین میبرد و همه باید کوشش کنیم وگرنه چه کسی میخواهد دولتی در این نظام وجود داشته باشد که موفق نباشد، مگر اینکه آن فرد خائن باشد، همه ما دلمان میخواهد که کمک کنیم.
رئیسجمهوری سابق کشور افزود: ولی اینطور هم نباشد، که ما هرگونه که میخواهیم صحبت کنیم و هر نسبتی که میخواهیم بدهیم.
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چقدر از حساب ذخیره ارزی در خدمت سرمایه گذاری بخش خصوصی مصرف شده است ؟
رئیس جمهور سابق کشورمان مواردی از برنامه چهارم را نظیر، رشد اقتصادی 8 %، تورم یک رقمی، وضعیت اشتغال و بیکاری، سرمایهگذاری وغیره را مورد اشاره قرار داده و گفت: مگر میشود بیکاری را بدون زمینهسازی برای ایجاد اشتغال از بین برد و مگر بدون شرکت دادن بخش خصوصی و جذب سرمایههای داخلی و خارجی و جذب تکنولوژی و امکانات خارجی میتوان به اشتغال پایدار و مورد اطمینان رسید. ما که سحر و جادو نمیکنیم. بالاخره این کار باید انجام بگیرد. این مسایل باید گفته شود و جامعه بداند که ما چقدر درآمد داشتیم و این درآمد را چگونه مصرف کردیم.
وی در مورد اجرای عدالت نیز گفت: اگر درآمد سرانه ارتقا پیدا کرد آن گاه توزیع عادلانه در جامعه صورت گرفت ،عدالت معنا پیدا میکند؛ در غیر این صورت اگر ارتقا پیدا نکند چه چیز را می خواهیم عادلانه توزیع کنیم؟ بنابراین بایدزمینه سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال فراهم شده و سهم بخش خصوصی مشخص شود.
وی سپس درآمد نفتی در دولت اصلاحات را مورد توجه قرار داد و گفت: متوسط درآمد نفتی ایران در آن دوره؛ بیست و یکی دو میلیارد دلار در سال یعنی حدود 160 یا 170 میلیارد تومان در هشت سال بود. با این درآمد 15 میلیارد تومان هم ذخیره ارزی در حساب برای دولتی گذاشتم که هماکنون سرکار است و بعد از آن قیمت نفت تقریبا سه برابر شده است اما در این میان بخش خصوصی چقدر رشد کرده است؟
خاتمی تاکید کرد:برای اولین بار حدود هشت یا 9 میلیارد دلار برای بخش خصوصی ازحساب ذخیره ارزی توافق شدوپنج یا شش میلیارد دلار از پول نفت به بخش خصوصی تزریق شدکه فکر میکنم مواردی که هماکنون در بخش خصوصی کشور در حال به ثمر رسیدن است مربوط به سرمایهگذاریهای همان وقت است. حالا شما بروید ببینید ظرف دو-سه سال گذشته چقدر از حساب ذخیره ارزی صرف امور جاری کشور شده است؟و چقدر در جای خود یعنی در خدمت سرمایه گذاری بخش خصوصی مصرف شده است؟!
رئیس بنیاد باران افزود: در عین حال معتقدم که همان زمان هم صددرصد موفق نبودیم و سهمی را که باید به بخش خصوصی میپرداختیم، نپرداختیم و امروز که باید چندین برابر در حساب ذخیرة ارزی، ذخیره داشته باشیم و چندین برابر گذشته به بخش خصوصی کمک کنیم و رونق در اقتصاد ایجاد کنیم؛ میبینیم که باز هم دولت بزرگترین رقیب بخش خصوصی است.
سیدمحمد خاتمی در ادامه با اشاره به اصلاح نظام مالیاتی در دولت اصلاحات گفت: «ما ابتدا باید بخش خصوصی را حمایت کنیم. یک روی قانون مالیاتها این بود که بخش خصوصی تقویت شود ما میزان مالیات را به نفع تولید در بخش خصوصی کاهش دادیم و این مساله جزو افتخارات ماهست. امروز رسانههای فراگیر این مسایل را مطرح نمیکنند و کسی هم نیست که در این رسانهها به تبیین این موارد بپردازد؛بلکه این رسانه ها و محافل بر عکس در جهت تخریب و وارونه نشان دادن امور حرکت می کنند.
رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها افزود: بنده معتقدم در همه مواردی که در آن خطاب به ملت و گذشته شده و یا مطالب نادرستی که به مردم بیان میشود، باید در ازای ارایه این مطالب نادرست میزگرد گذاشته و مناظره یا بحث شود تا مردم غافل نمانند.اتهام زدن و مسائل را وارونه جلوه دادن نه به نفع "اسلام و انقلاب" است،نه دردی از" مردم و نظام" درمان می کند! نه دولت از این طریق تقویت میشود؛بلکه باید به گونه دیگری دولت را تقویت کنیم.
سید محمد خاتمی خاطرنشان کرد که دولت باید قبول کند که از علم، واقعیتها و کارشناسان بهره بگیرد.
وی با اشاره به امکانات دولت نهم افزود: بنده معتقدم امکانات فراوانی وجود دارد؛ هر چند که ما زمان را به سرعت از دست میدهیم، چرا که امسال سال سوم برنامه چهارم است.
در همین زمینه سیدمحمد خاتمی حرکت دولت اصلاحات را در جهت تطبیق با برنامه سوم توسعه کشور مثال زد و تصریح کرد: ما در برخی جاها از برنامه سوم جلو ، در برخی جاها 90 تا 95 درصد با برنامه سوم همگام و البته در بعضی موارد نیز عقب بودیم.
رئیس جمهور سابق کشورمان تصریح کرد:در مجموع حاصل برنامه سوم، مثبت بود و اگر ملاک کارآمدی این مساله قرار دهیم و به درستی اطلاع رسانی کنیم میزان خدمت دولتها معلوم می شود؛البته دولت ایدهآل دولتی است که نه تنها صددرصد به اهداف برسد بلکه از اهداف برنامه هم جلو بیفتد. همان گونه که در بخشهای مختلف نظیر صنعت و کشاورزی، جلو زدیم و در بعضی بخشیها هم گاه عقب بودیم.
وی افزود: اتفاقات برنامه چهارم با توجه به نقصهایی که در کار ما وجود داشت یا برآوردهای نادرستی که در برنامه سوم داشتیم، تکامل پیدا کرد و باید دید واقعا میتوانیم در پایان چند برنامهای که داریم به اولین قدرت منطقه تبدیل شویم یا خیر؟ بالاخره همه باید جوابگو باشیم. ما وظیفه داریم که به مردم خدمت کرده و آنها را رشد داده و جامعه را به جلو ببریم.
به گزارش روابط عمومی بنیاد باران، سیدمحمد خاتمی در ادامه ابراز عقیده کرد: بنده معتقدم که این مسایل باید با انصاف و منطق در عرصه افکار عمومی بیان شود و از این جهت باید از رسانه ملی که باید پیگیر چنین مسایلی باشد گلایه کرد که هر گونه تهمت و نسبتی به برخی افراد و جریانها نسبت داده میشود و طرف مقابل هم هر گونه ادعایی میکند و البته جریانی که به آن نسبت ناروا داده شده است نمیتواند حرفی بزند و اگر هم حرفی بزند به جایی نمیرسد و البته مردم را هم اینچنین در بلاتکلیفی میگذاریم. این امر به نفع هیچ کس و کشور نیست و آثار بدی نیز برای جامعه به جای میگذارد.
رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها در گفت: اگر میخواهیم در سال اتحاد ملی به این امر دست یابیم، اولین مساله رعایت انصاف است. باید دولت را که در مرکز و محور کار است کمک نمود،نباید آن را مورد تهاجم بیجا قرار داد و تضعیف کرد. از طرفی نه دولت و نه جریانهای دیگر نباید به کسانی که خدمت کردهاند و یا میتوانند خدمت کنند رفتار ناروا داشته باشند؛امیدوارم خداوند همه ما را هدایت کند که صاقانه با مردم روبرو شویم.
خاتمی اظهار داشت: اگر مردم برخی موارد را احساس نکنند برای مدتی میتوان مسایل را حل کرد اما اگر مسایلی که ادعای اصلاح آن میشود با احساس مردم مغایرت داشته باشد، این موارد ضدتبلیغات است.
وی در بخش پایانی سخنانش گفت : کشور متعلق به همه است. تمام مسوولین باید در کنار هم باشند و رسانهها نیز باید با دلسوزی مطالب را برای مردم و دولت منتشر کنند و سعی کنیم تا واقعیات را به مردم اطلاع بدهیم.
سید محمد خاتمی افزود: باید مردم را در امور مشارکت بدهیم. مشارکت در اقتصاد و سیاست و همه عرصه ها؛ اگر میگوییم ما طرفدار مردم هستیم باید ملاک و معیارمان مشارکت مردم باشد و موانع را در این زمینه کم و نه این که زیاد کنیم.
رئیس جمهور سابق کشورمان تاکید کرد: یکی از معیارهایی که باید در موفقیت و نحوه عملکردها در ورای شعارها سنجش قرار بگیرد، این است که ببینم در عمل چقدر به مردم قیمت داده شده است و عملا چقدر مشارکت مردم افزایش یافته و البته باید دید که مردم نیز تا چه حد احساس مشارکت در امور میکنند.
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