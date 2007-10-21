به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این همایش که از سوی دانشکده الهیات سالزبورگ برگزار می‌شود با رویکردی بینارشته ای به مسئله شر از دیدگاه علومی چون انسان شناسی، جرم شناسی، مطالعات فرهنگی، مطالعات حقوقی، ادبیات، فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی و الهیات می‌پردازد.

مهمترین محورهای این همایش عبارتند از: مفهوم و زبان شر و ضعف؛ سرشت منابع شر و ضعف بشری؛ ملاحظات اخلاقی درباره جنایتهای هولناک؛ رفتار روانشناختی-جنون یا زشتی؛ گزینش، مسئولیت و فقدان مسئولیت؛ واکنش های اجتماعی و فرهنگی به شر و ضعف بشری؛ چهره شر و ضعف بشری در رسانه ها و فرهنگ عامیانه؛ رنج در ادبیات و فیلم؛ کنشهای فردی شر.

گروههای خشن، هلوکاست و نسل کشی؛ تروریسم، جنگ، پاکسازی قومی، ترس از تروریسم به ویژه در مباحث بین المللی؛ جستجوی معنا و مفهوم شر؛ سرشت و وظیفه خداباوری؛ فهم دینی شر و ضعف های بشری؛ رویکردهای پست مدرن به شر و ضعف بشری؛ جنسیت و شر؛ شر و استفاده یا سواستفاده از تکنولوژی؛ شر در فضای سایبر از دیگر محورهای این همایش هستند.