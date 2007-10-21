یکسان سازی تعرفه هتلها غیر کارشناسی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان بعنوان بزرگترین زنجیره هتلداری کشور با اداره 22 هتل 5، 4 و 3 ستاره به تصمیم اخیر معاونت گردشگی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در اجرای سیاست یکسان سازی تعرفه هتلها و تاسیسات اقامتی کشور از آذر ماه سال جاری به شدت اعتراض کرد و آن را تصمیمی کاملا غیر کارشناسی و فاقد وجاهت قانونی دانست.

دربخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: معاونت گردشگی سازمان میراث فرهنگی بدون توجه به استفاده از نظرات کارشناسی متخصصین حوزه هتلداری و اتحادیه های صنفی این صنعت اقدام به انتشار خبری در رسانه ها پیرامون اتخاذ سیاست یکسان سازی تعرفه هتلها و مراکز اقامتی کشور برای میهمانان ایرانی و غیر ایرانی نمود که قطعا در صورت اجرای این تصمیم ادامه فعالیت هتلها با مخاطره روبرو خواهد شد و بعضا به تعطیلی خواهند انجامید.

یکی از مهمترین شاخصه های عملکردی دولتها در عرصه صنعت گردشگری کشور که طی سالهای اخیر به وقوع پیوسته ، مقوله کم رنگ شدن فعالیت های بخش دولتی در حوزه تصدی صنعت گردشگری و تقویت نسبی نقش دولت در عرصه حاکمیتی و سیاست گذاری آن بوده است که از جمله می توان به واگذاری بخشی از واحدهای اقامتی تحت پوشش موسسات و سازمانهای دولتی طی سالهای اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور و واگذاری فرآیند قیمت گذاری خدمات مراکز اقامتی به اتحادیه هتلداران مناطق و استانهای کشور در سال 84 اشاره کرد، اما با این وجود شاهد هستیم که معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی بدون توجه به این مهم در اقدامی یکجانبه قصد دارد با صدور بخشنامه ای تحکمی، بر خلاف رویه قانونی موجود حرکت نماید.

براساس این گزارش در این اطلاعیه نتیجه گیری شده است، با تصمیم اخیر معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی که جریان ضعیف سود آوری فعلی صنعت هتلداری را با کاهش جدی مواجه می سازد. کاملا آشکار است که روند سرمایه گذاری برای احداث هتلهای جدید و با توسعه امکانات اقامتی در هلتهای موجود ، متوقف و همچنین زیربناها و شبکه های ساختاری هتلهای موجود اعم از امکانات تجهیزاتی، تاسیساتی ، ابنیه ، مبلمان ، دکوراسیون با ضعف مفرطی مواجه و این خود باعث نقصان کیفیت خدمات قابل ارائه به مشتریان به ویژه مشتریان خارجی منجر خواهد شد.

بدین ترتیب نه تنها هدف مورد ادعای معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی مبنی بر افزایش توان رقابتی هتلها در رقابت با هتلهای کشورهای همسایه تامین نخواهد شد بلکه این توان رقابت کاملا تضعیف و کیفیت وهمچنین امکانات خدمات هتلها خاصه در هتل های 4 و 5 ستاره کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه اظهار امیدواری شده است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با تجدید نظر در تصمیم معاونت گردشگری ، زمینه بررسی مجدد مسئله را با حضور کارشناسان و دست اندرکاران عرصه هتلداری کشور فراهم نماید.