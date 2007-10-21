اخبار کوتاه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فیلمیران اعلام کرد این فیلم با بازی فرزاد فرزین، پوریا پورسرخ، بهنوش طباطبایی، تیرداد کیایی، مارال فرجاد، شراره دولت آبادی و ابوالفضل پورعرب و با حضور هنرمندان فیلم به نمایش درمی آید.

ـ فیلم های کوتاه "آن" آذر آذرنجات، "در آستانه" ایزد مهرآفرین و "خوره" سعید حبیبی در برنامه هفتگی باشگاه فیلم کوتاه روز چهارشنبه دوم آبان به نمایش درمی آیند. روابط عمومی انجمن سینماگر آینده اعلام کرد برنامه باشگاه فیلم کوتاه با همکاری خانه هنرمندان چهارشنبه هر هفته ساعت 30/17 در سالن بتهوون برپا و پس از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی برگزار می شود.

ـ بخش سینمایی برنامه های هشتصد سال با مولوی "بزرگداشت مولانا" به مدت یک هفته در موزه سینما برگزار می شود. روابط عمومی موزه سینما اعلام کرد هفته مولانا با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای هنر، موزه سینما و ... از جمعه یازدهم آبان با نمایش فیلم، اجرای موسیقی و ... آغاز می شود. بیش از 10 فیلم سینمایی و مستند ایرانی و خارجی از جمله "مثنوی معنوی" مرحوم علی حاتمی در بخش سینمایی هفته بزرگداشت مولوی به نمایش درمی آیند.

ـ همزمان با ایام بزرگداشت مولانا مراسم هشتصد سال با مولانا با برنامه های ویژه ای در فرهنگسرای هنر برگزار می شود. از جمله این برنامه ها می توان به سخنرانی استادان درباره مولانا و موسیقی، نمایش و مولوی، مثنوی خوانی، تجلیل از بزرگان ادب و عرفان مولانا و ... اشاره کرد.

ـ مهلت ثبت نام در چهارمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران که 24 و 25 آبان ماه در محل مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود، تمدید شد. ستاد خبری کنفرانس اعلام کرد مهلت ثبت نام متقاضیان تا تاریخ 15 آبان ماه تعیین شده است.

ـ ژاله علو هنرمند پیشکسوت دوبلاژ در جلسه مشترک با مدیران شرکت علمی فرهنگی فرهنگ فیلم گفت: "به یاد ندارم در طول 50 سال فعالیت در دوبله آثاری چون والیت دیسنی از واژه های بدآموزانه استفاده کرده باشم. عشق در دوبله حرف اول را می زند و به جوانانی که می خواهند وارد این عرصه شوند توصیه می کنم با جدیت وارد کار شوند و روحیه یادگیری را از دست ندهند."

در این جلسه مقرر شد به زودی دوره آموزشی فن بیان توسط ژاله علو در این شرکت برگزار شود. شرکت علمی فرهنگی فرهنگ فیلم تهران وابسته به انتشارات علمی فرهنگی (از موسسات تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان تأمین اجتماعی) است.