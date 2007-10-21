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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۹

تمدید مهلت شرکت در جشنواره تصویرگری شاهکارهای ادبی

مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره تصویرگری شاهکارهای ادبی ایران تا دهم آبان‌ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش غریب پور دبیر جشنواره با اعلام این خبر افزود: "به دلیل همزمان شدن برگزاری اولین جشنواره تصویرگری شاهکارهای ادبی ایران با چند جشنواره دیگر، بسیاری از هنرمندان طی تماس های مکرر با دبیرخانه جشنواره خواستار تمدید مهلت ارسال اثار شدند."

وی در ادامه گفت: "بسیاری از هنرمندان ساکن شهرستان ها نیز خواستار تمدید زمان ارسال آثار بودند که بنابر نظر اعضا برگزارکننده جشنواره مهلت ارسال آثار به دبیرخانه تا 10 آبان تمدید شد. جشنواره تصویرگری شاهکارهای ادبی ایران با موضوع سال مولانا از 29 آبان تا 9 آذرماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود."

کد مطلب 572232

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