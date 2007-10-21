همکاری 350 هزار معلم در آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور و جمعی از دانشآموزان همیار پلیس حضور داشتند، محمود فرشیدی در سخنانی با بیان اینکه طرح همیاران پلیس گامی به سوی مدرسه زندگی است، اظهارداشت: همه ما در برابر جامعه مسئول هستیم و با توجه به مسوولیت خود، باید این نقش را به بهترین نحو انجام دهیم.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: باید این طرح به گونهای اجرا شود که دانشآموزان در مدرسه، زندگی ایدهآلی داشته باشند و نسبت به جامعه و اطرافیان خود احساس مسئولیت کنند.
وی از این طرح به عنوان راهکاری برای آشنایی دانشآموزان با مقررات راهنمایی و رانندگی نام برد و همکاری آموزش و پرورش و پلیس را در این زمینه مفید و مثمر ثمر دانست.
فرشیدی با اشاره به حضور 350 هزار نفر از معلمان کشور در این طرح، گفت: این معلمان به دلیل احساس مسئولیت نسبت به آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در این طرح به دانشآموزان کمک خواهند کرد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز در سخنانی، از حرکت همیاران پلیس در نوروز 86 بعنوان حرکتی ملی نام برد و اظهار داشت: اجرای این طرح در نوروز سال جاری باعث بهبود بسیار خوبی در زمینه ترافیک و تصادفات جادهای شد که نمونه بیسابقهای به شمار میآید.
سردار رویانیان ادامه داد: امروز 8 میلیون دانشآموز در سراسر کشور به عنوان همیاران پلییس خدمت میکنند، خدمتی که موجب شده که کشورهای منطقه و سازمانهای جهانی نیز از آن استقبال کنند.
در ادامه این مراسم، فرمانده نیروی انتظامی نیز با بیان اینکه این طرح باعث میشود دانشآموزان و کودکان شخصیت اصلی خود را پیدا کنند، گفت: با این طرح بزرگی را به کودکانمان میآموزیم و به آنها آموزش میدهیم که میتوان بزرگ بود.
رویانیان این طرح را بینظیرترین و مهمترین تجربه آموزش و پروش و نیروی انتظامی دانست و با اشاره به نقشبازدارنده آن از عمل نکردن به قوانین راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: با اجرای این طرح کودکان میتوانند والدین خود را از اشتباههای راهنمایی و رانندگی دور کنند.
بر اساس گزارش مهر، در سال جاری 7 میلیون و 700 هزار دانشآموز پایههای اول تا پنجم ابتدایی و دانشآموزان اول راهنمایی با پلیس راهنمایی رانندگی در اجرای طرح پلیس همیار همکاری خواهند داشت.
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