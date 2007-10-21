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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۱

فرشیدی خبر داد:

همکاری 350 هزار معلم در آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی

همکاری 350 هزار معلم در آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی

دانش‌آموزان دومین دوره فعالیت «پلیس همیار» را صبح امروز در مدرسه راهنمایی پسرانه امام خمینی منطقه 15 تهران آغاز کردند. در این مراسم که با حضور پرشور همیاران پلیس همراه بود، نشان پلیس همیار به دانش‌آموزان حاضر اعطا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور و جمعی از دانش‌آموزان همیار پلیس حضور داشتند، محمود فرشیدی در سخنانی با بیان اینکه طرح همیاران پلیس گامی به سوی مدرسه زندگی است، اظهارداشت:‌ همه ما در برابر جامعه مسئول هستیم و با توجه به مسوولیت خود، باید این نقش را به بهترین نحو انجام دهیم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: باید این طرح به گونه‌ای اجرا شود که دانش‌آموزان در مدرسه، زندگی ایده‌آلی داشته باشند و نسبت به جامعه و  اطرافیان خود احساس مسئولیت کنند.

وی از این طرح به عنوان راهکاری برای آشنایی دانش‌آموزان با مقررات راهنمایی و رانندگی نام برد و همکاری آموزش و پرورش و پلیس را در این زمینه مفید و مثمر ثمر دانست.

فرشیدی با اشاره به حضور 350 هزار نفر از معلمان کشور در این طرح،‌ گفت: این معلمان به دلیل احساس مسئولیت نسبت به آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در این طرح به دانش‌آموزان کمک خواهند کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز در سخنانی، از حرکت همیاران پلیس در نوروز 86 بعنوان حرکتی ملی نام برد و اظهار داشت:‌ اجرای این طرح در نوروز سال جاری باعث بهبود بسیار خوبی در زمینه ترافیک و تصادفات جاده‌ای شد که نمونه بی‌سابقه‌ای به شمار می‌آید.

سردار رویانیان ادامه داد:‌ امروز 8 میلیون دانش‌آموز در سراسر کشور به عنوان همیاران پلییس خدمت می‌کنند، خدمتی که موجب شده که کشورهای منطقه و سازمان‌های جهانی نیز از آن استقبال کنند.

در ادامه این مراسم، فرمانده نیروی انتظامی نیز با بیان اینکه این طرح باعث می‌شود دانش‌آموزان و کودکان شخصیت اصلی خود را پیدا کنند، گفت:‌ با این طرح بزرگی را به کودکانمان می‌آموزیم و به آنها آموزش می‌دهیم که می‌توان بزرگ بود.

رویانیان این طرح را بی‌نظیرترین و مهم‌ترین تجربه آموزش و پروش و نیروی انتظامی دانست و با اشاره به نقش‌بازدارنده آن از عمل نکردن به قوانین راهنمایی و رانندگی اظهار داشت:‌ با اجرای این طرح کودکان می‌توانند والدین خود را از اشتباه‌های راهنمایی و رانندگی دور کنند.

بر اساس گزارش مهر، در سال جاری 7 میلیون و 700 هزار  دانش‌آموز پایه‌های اول تا پنجم ابتدایی و دانش‌آموزان اول راهنمایی با پلیس راهنمایی رانندگی در اجرای طرح پلیس همیار همکاری خواهند داشت.

کد مطلب 572235

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