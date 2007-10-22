درخواست کارت ملی در غرب استان تهران 400 درصد رشد داشته است

مدیرکل اداره پست غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: سال گذشته 197 هزار درخواست برای صدور کارت ملی در غرب استان تهران وجود داشت که این میزان در شش ماه اول سال جاری به 973 هزار مورد رسیده است.

وی همچنین از اجرای طرح ساماندهی جامع توزیع قبوض در غرب استان تهران خبر داد و افزود: تاکنون 130 هزار آدرس پستی ساماندهی شده و ساماندهی 70 هزار آدرس دیگر در دست اصلاح است که کلیه این اقدامات با نرم افزار انجام می شود و پس از اتمام این کار توزیع قبوض در زمان کمتر و با صرف هزینه و نیروی کمتری صورت می گیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: احداث مرکز تجزیه و مبادلات مکانیزه غرب استان تهران با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال به زودی در کرج آغاز می شود و تاکنون مراحل واگذاری احداث این مرکز به پیمانکار واگذار شده است.

حسینیان یادآور شد: با توجه به گسترش ثبت نام اینترنتی برای آزمون های مختلف، میزان مراجعات مردمی برای ثبت نام در آزمون ها در سال گذشته 65 درصد کاهش یافت.