به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگستان هنر اعلام کرد این پیش همایش همراه با نمایشگاه هنرهای سنتی استان فارس با سخنرانی محمدرضا برزگر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس و نماینده فرهنگستان هنر آغاز می شود.

در نشست علمی این همایش هادی سیف، علی اکبر سیدی، جمشید صداقت کیش و بهمن فیزابی سخنرانی می کنند و برنامه با تجلیل از استادان و پیشکسوتان هنرهای سنتی از یاد رفته به پایان خواهد رسید. همچنین نمایشگاه گنجینه های از یاد رفته در شیراز با عنوان "نگذاریم فراموش شوند" آثاری از هنرهای سنتی استان فارس مانند قلمزنی، منبت کاری، خاتم کاری، حجاری و حکاکی روی سنگ، گلیم بافی و ساخت کاشی هفت رنگ اول آبان ماه در حاشیه پیش همایش برگزار می شود.