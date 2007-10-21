نارسایی های اسکلتی و رشد ناکافی دختران جوان را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهلا چایچیان عضو کمیته علمی هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایران در آستانه برگزاری این کنگره (22 و 18 آبان ماه جاری) با اعلام خبر فوق گفت: دختران ایرانی به دلیل کوچک بودن مدارس، عدم فضای مناسب جهت پیاده روی در خیابانها، آلودگی هوا، استفاده بیش از حد از غذاهای آماده و روش نامناسب زندگی، از همان ابتدای عمر برای پوکی استخوانها مستعد می شوند و در آینده زندگی خود با کاهش رشد، مشکلات هورمونی و چاقی روبرو شده که خود این مشکلات باعث عوارض دیگری شامل از دست دادن زیبایی (رشد موهای زائد در صورت)، کاهش قدرت باروری و احتمال ابتلا به بیماری های عروقی از جمله فشار خون و دیابت و انواع سرطانها در سنین پایین تر می شود.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر جامعه ما از بیماری های ناشی از تمدن و پیشرفت تکنولوژی بیش از هر چیز دیگر آن بهره مند شده و به عنوان مثال دختران ایرانی که امروزه به صورت وسیع از رایانه و اینترنت استفاده می کنند به دلیل عدم تحرک کافی و استراحت در هنگام کار با رایانه دچار مشکلات اسکلتی و همین طور چاقی می شوند.

چایچیان یکی از مشکلات دیگر بانوان را استفاده از سیگار عنوان کرد و گفت: مصرف سیگار سن یائسگی را که مرز بین جوانی و پیری به حساب می آید به جلو می اندازد که یکی از علل آن تحت تاثیر قرار گرفتن عروق تخمدانها می باشد و قابل ذکر است سیگار خود عاملی جهت ابتلا به پوکی استخوانها نیز می باشد.

وی خاطر نشان کرد: در هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایران که از 18 تا 22 آبان ماه سال جاری در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود، متخصصان زنان و مامایی از سراسر کشور در کنار میهمانانی از سایر کشورهای جهان به بحث و تبادل نظر پیرامون آخرین روش های درمانی دارویی و جراحی در رشته زنان و مامایی و بررسی آینده مامایی و بحث نانوتکنولوژی ، مهندسی ژنتیک و استفاده از نانو ذرات در تشخیص زودرس بیماری های زنان و جنین و مادران در دوران بارداری و همچنین ریز داروها در درمان بیماری های شایع زنان خواهند پرداخت.