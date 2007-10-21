تبلیغات بیگانگان بر روابط دوستانه ایران و افغانستان تاثیر ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهرمتکی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در حاشیه هفدهمین اجلاس سازمان همکاری های اقتصادی اکو دیدار و پیرامون روابط دو جانبه و مسائل منطقه ای بحث و تبادل نظر کرد.



متکی در این دیدار در خصوص مناسبات ایران و افغانستان اظهار داشت: مناسبات دو کشور متین و دوستانه و از روندی رو به جلو برخوردار است و لیکن تا نیل به اهداف مطلوب به ویژه در ارتباط با حجم مناسبات و مراودات، فاصله داریم، انتظار جمهوری اسلامی ایران آن بوده که روند مناسبات با نگرشی متقابل و متوازن و با اراده جدی تعقیب گردد.

وزیر امورخارجه کشورمان در خصوص تغییر برخی رویکردهای نیروی خارجی خاطرنشان کرد: پاره ای دوگانگی در رویکردهای نیروهای خارجی پیرامون تحولات افغانستان تعقیب می گردد که آهنگ مغایری با اصول دستاوردهای دموکراتیک و خواست مردم افغانستان را نمایان می سازد، ما امیدواریم با درایت رئیس جمهوری افغانستان اصول و دستاوردهای دوره مقاومت و تبلور خواست و اراده مردم افغانستان در تمامی عرصه ها متجلی شود.

حامد کرزای ریس جمهور افغانستان نیز در این دیدار با اشاره به راهبردهای دولت افغانستان در تحکیم مناسبات همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در دوره جدید ما بهترین روابط و مناسبات با جمهوری اسلامی داریم و همه مسئولان افغانستان بر استمرار دوستی، صمیمیت و گسترش مناسبات با جمهوری اسلامی ایران تاکید دارند و چنانچه در مسیر پاره ای کندی وجود دارد می بایست با پیگیری مقامات دو کشور به آن تحرک لازم داده شود و مشکلات مرتفع شود.

رئیس جمهوری افغانستان با ارزیابی تحولات جاری افغانستان گفت: ما با یکسال دشوار در ارتباط با ناامنی ها و رویدادهای داخلی افغانستان رو به رو هستیم و استمرار حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان ، مهم و حیاتی است.



کرزای تاکید کرد : ما همواره در خصوص تبلیغات خارجی نسبت به جمهوری اسلامی ایران مقاومت کرده ایم و تاکید داریم نباید تبلیغات بیگانگان تاثیری بر روابط متین و دوستانه دو ملت بزرگ ایران و افغانستان داشته باشد چرا که از لحاظ پیوندها، مراودات و تقارب دو ملت ایران و افغانستان از یک خانه هستند و تا ابد در کنار هم باقی خواهند ماند و زندگی خواهند کرد.