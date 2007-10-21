نخستین مدال طلای جهانی ایران بر گردن سهرابی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جهانی دوچرخه سواری در رشته جاده از صبح امروز درمسکو پایتخت روسیه آغازشد و ورزشکاران در رشته اسکراچ مسافت 15 کیلومتر را رکاب زدند که درپایان مهدی سهرابی ملی پوش کشورمان توانست زودتر از دیگر رقبا از خط پایان بگذرد و با کسب 12 امتیاز مدال طلای جهانی این رشته را از آن خود کند. پس از او اوسو الکسی از روسیه با 10 امتیاز مدال نقره گرفت و امیر زرگری دیگرملی پوش کشورمان با 8 امتیاز سوم شد و مدال برنزاین رشته را از آن خود کرد.

در رشته 3 کیلومتر انفرادی امیر زرگری ملی پوش کشورمان با زمان 3 دقیقه و 30 ثانیه و 823 هزارم ثانیه سوم شد و مدال برنز را برگردن آویخت، مهدی سهرابی با زمان 3 دقیقه و 30 ثانیه و 941 هزارم ثانیه در سکوی چهارم ایستاد. در این رشته الکساندر لیسوسکی ازبلاروس با زمان 3 دقیقه و27 ثانیه و 709 هزارم ثانیه درسکوی نخست ایستاد، سرگئی ساکاواتیس دیگر هم تیمی اش مدال نقره گرفت.

در رشته تیم اسپرینت که به مسافت 1000 متر برگزار شد تیم ملی کشورمان مرکب از محمود پراش ، فرشید فارسی نژادیان و حسنعلی ورپشتی با اختلاف بسیار اندک نسبت به تیم اول با زمان 1 دقیقه و 2 ثانیه و 1 هزارم ثانیه درجایگاه ششمی ایستاد و تیم آلمان با زمان 1 دقیقه و 1 ثانیه و 163 هزارم ثانیه در سکوی نخست قرارگرفت. روسیه با زمان 1 دقیقه و 1 ثانیه و 474 هزارم ثانیه دوم شد و تیم مختلط آفریقایی با زمان 1 دقیقه و 1 ثانیه و 686 هزارم ثانیه درمکان سوم ایستاد.

درادامه این مسابقات ملی پوشان کشورمان در رشته های کایرین و 200 مترسرعت با دیگر دوچرخه سواران جهان رقابت خواهند کرد. دراین مسابقات حدود 200 دوچرخه سوار در قالب 16 تیم از جمله در مسکو در حال رقابت و رکابزنی با یکدیگرمی باشند.

علیرضا احمدی، محمد ابوحیدری، مهدی سهرابی، فرشید فارسی نژادیان، محمود پراش، سید مصطفی سید رضایی، حسنعلی ورپشتی و امیر زرگری دوچرخه سواران اعزامی به این مسابقات می باشند.

این گروه دوچرخه سواران را مهرداد صفرزاده به عنوان سرپرست ولفرام لیندنرسرمربی تیم ملی، الکساندر تولومانوف مربی تیم ملی پیست و رضا حسن آبادی مکانیسین تیم همراهی می کنند.