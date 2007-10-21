نخستین ایستگاه سنجش آلودگی هوای زنجان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید جعفر خامسی در جمع خبرنگاران با عنوان این که برای راه اندازی این ایستگاه تاکنون 85 میلیون تومان از محل اعتبارات ستاد حوادث غیر مترقبه استان زنجان هزینه شده است تکمیل آن را نیازمند اختصاص 225میلون تومان اعتبار دیگر دانست و ادامه داد: این ایستگاه گازهای خطرناک را که ‌از واحدهای صنعتی و خودروها متصاعد می‌شود را پایش و نتیجه را در اختیار مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی و صاحبان صنایع زنجان قرار خواهد داد.

وی زمان آغاز عملیات اجرایی اولین ایستگاه سنجش آلودگی هوای زنجان را اواخر سال 85 عنوان کرد و افزود: با بهره‌برداری از این ایستگاه، آلاینده‌های خطرناک شهر زنجان به صورت شبانه‌ روزی پایش خواهد شد.

خامسی افزود: از ایستگاه سنجش آلودگی هوای زنجان، همچنین برای انجام تحقیقات کاربردی در خصوص اثرات مخرب گازهای آلاینده و خطرناک استفاده خواهد شد.