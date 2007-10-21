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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۴۸

نخستین ایستگاه سنجش آلودگی هوای زنجان بهره برداری شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول آزمایشگاه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: نخستین ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر زنجان با ‪ ۸۵۰‬میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان در محوطه بیمارستان شهید بهشتی به‌ بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید جعفر خامسی در جمع خبرنگاران با عنوان این که برای راه اندازی این ایستگاه تاکنون 85 میلیون تومان از محل اعتبارات ستاد حوادث غیر مترقبه استان زنجان هزینه شده است تکمیل آن را نیازمند اختصاص 225میلون تومان اعتبار دیگر دانست و ادامه داد: این ایستگاه گازهای خطرناک را که ‌از واحدهای صنعتی و خودروها متصاعد می‌شود را پایش و نتیجه را در اختیار مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی و صاحبان صنایع زنجان قرار خواهد داد.

وی زمان آغاز عملیات اجرایی اولین ایستگاه سنجش آلودگی هوای زنجان را اواخر سال 85 عنوان کرد و افزود: با بهره‌برداری از این ایستگاه، آلاینده‌های خطرناک شهر زنجان به صورت شبانه‌ روزی پایش خواهد شد.

خامسی افزود: از ایستگاه سنجش آلودگی هوای زنجان، همچنین برای انجام تحقیقات کاربردی در خصوص اثرات مخرب گازهای آلاینده و خطرناک استفاده خواهد شد.

مسئول آزمایشگاه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان از توسعه ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در مکان‌های استراتژیک از جمله شهرکهای صنعتی به‌ خصوص شرکت صنعتی روی در آینده‌  نزدیک خبر داد و یادآورشد: ایستگاه زنجان نیز با همکاری کارگروه تخصصی آلودگی هوا و ستاد حواث غیرمترقبه استان تجهیز و آماده بهره‌برداری شد.

کد مطلب 572253

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