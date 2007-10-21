همکاری ایران،افغانستان و تاجیکستان در زمینه انرژی تجارت و مبارزه با مواد مخدر و تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این بیانیه مشترک ، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران، کرزای رئیس جمهور اسلامی افغانستان و امام علی رحمان رئیس جمهور کشور تاجیکستان (منعقده در دوشنبه به تاریخ 4/4/1385) ، اولین نشست کمیسیون سه جانبه با شرکت منوچهر متکی وزیر امورخارجه اسلامی ایران، دکتر رنگین دادفر سپنتا وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان و عبدالله قربان محمدویج یولداشف معاون اول وزارت امورخارجه جمهوری تاجیکستان در تاریخ 28/7/1386 در شهر هرات، در حاشیه اجلاس وزرای امورخارجه کشورهای عضو اکو برگزار گردید.

در این نشست که در فضای دوستانه و تفاهم صورت گرفت طرف ها با تاکید بر وابط حسن همجواری ، گسترش و تقویت روابط و همکاری های سه جانبه در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و در موارد ذیل توافق کردند.

روسای هیئت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان از میهمان نوازی و ایفای نقش موثر و موفقیت آمیز جمهوری اسلامی افغانستان در برگزاری هفدهمین اجلاس وزرای امورخارجه کشورهای عضو اکو تشکر و قدردانی نمودند.

با توجه به اهمیت همکاری های اقتصادی در بخش حمل و نقل و ترانزیت در چارچوب یادداشت تفاهم همکاری های اقتصادی نشست سه جانبه به ریاست وزرای حمل و نقل سه کشور ظرف مدت سه ماه آینده در تهران برگزار گردد.

به منظور اجرای توافقات سه کشور در بخش انرژی، نشست سه جانبه به ریاست وزرای انرژی (نیرو) سه کشور ظرف مدت سه ماه آینده در تهران برگزار گردد.

سه طرف تروریسم و قاچاق مواد مخدر را چالشهای مهم فراروی تامین ثبات و امنیت منطقه و جهان ارزیابی نموده و جهت مبارزه موثر علیه این پدیده شوم ، موافقت نمودند نشست مشترکی با شرکت مقامات ذیصلاح سه کشور بر اساس بند سه و شش یادداشت تفاهم های منعقده بین سه کشور ، طی مدت سه ماه آیند در کابل برگزار گردد.

هر سه کشور با ارج گذاری از کمک ها و تلاش های جامعه جهانی در راه تامین امنیت، ثبات و بازسازی افغانستان خواستار اقدامات بیشتر و عملی در تقویت این همکاری ها گردیدند.

نشست سه جانبه به ریاست معاونین سیاسی وزرای امورخارجه سه کشور طی مدت سه ماه آینده در تهران برگزار می گردد، نشست مذکور نتیجه اقدامات و توافقات صورت گرفته در چارچوب همکاری های سه جانبه را بررسی و گزارش خواهد نمود.



همچنین دستور کار و تاریخ برگزاری اجلاس سه جانبه وزرای امورخارجه سه کشور در این اجلاس تعیین خواهد گردید.

این بیانیه در تاریخ 28/7/86 مطابق با 21 اکتبر سال 2007 در شهر تاریخی هرات، به زبان فارسی ، دری و تاجیکی توسط وزارت امورخارجه سه کشور منتشر گردید.