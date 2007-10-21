هرگونه اعمال نظر در انتخابات خیانت است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبائی نژاد ظهر امروز در دیدار با فرمانداران و بخشداران استان با اشاره به برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جاری گفت: فرمانداران و بخشداران کارگزاران دولت و مردم هستند و ضروری است ضمن حفظ اعتقادات خود امکانات لازم را برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم فراهم کنند.

وی با ناپسند خواندن برخی حرکات از قبیل جمع آوری نیرو و آرا از خارج منطقه و انتقال به منطقه ای دیگر به نفع یک داوطلب خاطر نشان کرد: منتخبین نمایندگان آن منطقه هستند و باید از سوی اهالی آن منطقه انتخاب شوند و مورد اعتماد آنها باشند.

امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و کویری بودن بخش اعظمی از مساحت آن و پراکندگی جمعیت لزوم ارائه امکانات به مردم را مورد تأکید قرار داد.

طباطبائی نژآد در پایان بر اجرای کارها با کیفیت لازم اشاره نمود و یادآور شد: کاری ماندگار خواهد بود که برای خدا و با اخلاص انجام گیرد.

در بخش دیگری از این مراسم استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: فرمانداران، بخشداران و مسئولان اجرایی امین دولت در اجرای قانون برگزاری انتخابات با رویکرد عدالت محوری هستند و باید امکانات را به صورت یکسان در اختیار کلیه داوطلبانی که برای حضور در عرصه انتخابات مورد تائید قرار گرفته اند، توزیع کنند.

سید مرتضی بختیاری با اشاره به سیاست های دولت در محرومیت زدایی از مناطق محروم خاطر اظهار داشت: با استقرار واحدهای تولیدی مختلف در روستاها و ایجاد جاذبه از مهاجرت ها جلوگیری خواهد شد.

بختیاری از برنامه های دولت تا پایان برنامه چهارم را مقاوم سازی ساختمان روستایی، آسفالت جاده روستایی و ارائه خدمات به روستاها دانست و یادآور شد: رکن اصلی ماندگاری کارها باورهای دینی است.