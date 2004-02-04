توزيع رايگان بولتن روزانه، آن را ناياب كرد

بولتن روزانه بيست و دومين جشنواره بين المللي فيلم فجر امروز به صورت رايگان ميان نمايندگان رسانه ها توزيع شد و همين موضوع موجب ناياب شدن سومين شماره از بولتن روزانه گرديد.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، سومين شماره از نشريه روزانه جشنواره فيلم فجر امروز به ارايه مطالبي درباره بازار بين المللي تهران و برخي از حاشيه هاي جشنواره در روز سوم پرداخت. اين شماره كه صبح با نخستين اكران سينما استقلال در اختيار خبرنگاران قرار گرفت، نمايندگان رسانه ها را به تعجب واداشت و آنها را با اشتياق به سوي استفاده از اين نشريات وا داشت.

گفتني است كه ديروز خبرگزاري "مهر" طي مطلبي با عنوان « بولتن روزانه يا بولتن شبانه ! » نسبت به تاخير ديرهنگام بولتن و فروش آن اعتراض كرده بود.

