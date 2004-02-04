به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، سومين شماره از نشريه روزانه جشنواره فيلم فجر امروز به ارايه مطالبي درباره بازار بين المللي تهران و برخي از حاشيه هاي جشنواره در روز سوم پرداخت. اين شماره كه صبح با نخستين اكران سينما استقلال در اختيار خبرنگاران قرار گرفت، نمايندگان رسانه ها را به تعجب واداشت و آنها را با اشتياق به سوي استفاده از اين نشريات وا داشت.
گفتني است كه ديروز خبرگزاري "مهر" طي مطلبي با عنوان « بولتن روزانه يا بولتن شبانه ! » نسبت به تاخير ديرهنگام بولتن و فروش آن اعتراض كرده بود.
در چهارمين روز از برپايي جشنواره فيلم فجر
توزيع رايگان بولتن روزانه، آن را ناياب كرد
بولتن روزانه بيست و دومين جشنواره بين المللي فيلم فجر امروز به صورت رايگان ميان نمايندگان رسانه ها توزيع شد و همين موضوع موجب ناياب شدن سومين شماره از بولتن روزانه گرديد.
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