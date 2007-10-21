آغاز ساماندهی نیروهای کمیته صیانت از آراء اعتماد ملی

حجت الاسلام رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نیروهای کمیته صیانت از آراء در تهران پای تمامی صندوق های اخذ رای حضور خواهند داشت و وظایف خود را انجام خواهند داد.

هنوز سرلیست اعتماد ملی در تهران انتخاب نشده است

وی با بیان اینکه هنوز سرلیست اعتماد ملی در تهران انتخاب نشده است، افزود: کار انتخاب سرلیست تنها با نهایی شدن لیست این حزب انجام خواهد شد، لذا اخباری که دربرخی رسانه ها مبنی بر انتخاب سرلیست اعتماد ملی مطرح می گردد هیچ پایه و اساسی ندارد.

پنج عضو لیست اختصاصی اعتماد ملی به زودی مشخص می‌شود

رئیس ستاد انتخاباتی اعتماد ملی در تهران با بیان اینکه تا کنون 10 نامزد اختصاصی اعتماد ملی مشخص شده است، تصریح کرد: هنوز زمان دقیق نهایی شدن لیست اعتماد ملی در تهران مشخص نیست، چرا که انتخاب افراد مورد نظر ما که از سایر لیست های اصلاح طلب انتخاب خواهند شد، پس از مشخص شدن 5 عضو دیگر لیست که از اعضای اعتماد ملی هستند، انجام می شود.

50 درصد لیست اعتماد ملی از سایر گروه‌های اصلاح طلب خواهد بود

وی در پایان خاطرنشان کرد: 50 درصد لیست اعتماد ملی از اعضای این حزب و مابقی از سایر اصلاح طلبانی خواهند بود که قرابت فکری و رفتاری زیادی با این حزب داشته باشند.