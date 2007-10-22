به گزارش خبرنگار مهر، در طول تاریخ مشاهده می شود که رهبران از سردمداران حرکتهای فرهنگی و جنبشهای علمی میان مسلمانان بوده اند، در واقع این گروه جایگاه و هویت اصلی مسلمانان را به آنها نشان داده اند و علم را تنها وسیله برای به دست آوردن این هویت معرفی کردند. همه این جنبشها رهایی مسلمانان از فقر و نادانی را دنبال می کردند. این جریانها بعدها دریافتند مسلمانان ضمن فرا گرفتن علوم اسلامی باید علوم مختلف جهان را نیز آموزش ببینند. با تکیه بر این پیش فرضها دانشگاه اسلامی پاکستان با تلاشهای پاکستان در سال 1980 میلادی در اسلام آباد تأسیس شد و در سال 1985 با اهتمام دولت پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی دانشگاه بین المللی اسلامی نام گرفت.

می توان گفت که دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد در پاکستان با هدف تأسیس یک مرکز آموزش بین المللی در آسیای شرقی جهت ارتقاء علوم اسلامی چون فقه اسلامی، حقوق و حدیث، فرهنگ و تمدن اسلامی، معرفی احکام و قوانین اسلام در امور حقوق بشر در سراسر جهان، تربیت مسلمانانی با شایستگی لازم برای اداره سازمانهای اسلامی مختلف در پاکستان و سایر کشورهای دنیا، هماهنگی و برقراری ارتباط با مراکز اسلامی و آموزشی جهان، تعلیم و تربیت اسلامی و اشاعه دیدگاههای اسلام در تمامی رشته ها و تشویق نسل جوان برای تحقیق و مطالعه در رشته های مختلف تأسیس شده است.

رئیس کل دانشگاه پرویر مشرف رئیس جمهور کشور پاکستان است. بیش از 50 کارشناس برجسته از 17 کشور دنیا از اعضای شورای علمی دانشگاه هستند. این دانشگاه 70 نوع مدرک تحصیلی، 10 نوع دیپلم تکمیل دوره ای و 13 نوع مدرک آموزشی کوتاه مدت صادر می‌کند.

بر اساس آمارها تعداد دانشجویان در سال 2004 به بیش از 7 هزار نفر رسید. این دانشگاه از 57 کشور دنیا دانشجوی خارجی دارد. اعضای شورای علمی دانشگاه طی 20 سال یعنی از سال 1985 تا سال 2005 حدود 1000 مقاله تحقیقاتی و صدها کتاب به چاپ رسانده اند.