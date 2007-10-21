جنگ داخلی در سودان توطئه دشمنان برای مقابله با امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سودان که در راس هیئتی از اعضای این کمیسیون به تهران سفر کرده است پیش از ظهر امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار بروجردی تبادل رفت و آمدها میان مقامات بلند پایه و ارشد ایران و سودان را نشانه پیوند نزدیک و علائق مشترک دو کشور علیرغم وجود فاصله جغرافیایی دانست و اظهار امیدواری کرد که در این پیوندها در کلیه ابعاد مورد علاقه طرفین روز به روز تحکیم یافته و تقویت شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه کشورهای اسلامی به استراتژی قرآنی "چنگ زدن به ریسمان الهی" و لزوم وحدت و اتحاد میان امت اسلامی آن را یگانه راه نیل به اقتدار و عزت اسلامی در جهان امروز برشمرد.

وی در پایان از حمایت های سودان نسبت به فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران در مجامع و محافل بین المللی قدردانی کرد.

در ادامه این دیدار عثمان خالد مضری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سودان نیز با قدردانی از میهمان نوازی گرم مجلس شورای اسلامی ایران را دارای جایگاهی رفیع در میان دولت و ملت سودان دانست و با اشاره به افق های روشن همکاری های دو کشور ، انجام سفرهای متعدد مقامات عالی رتبه ایران و سودان را دارای تاثیراتی عمیق و تعیین کننده در مناسبات دو کشور ارزیابی کرد.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سودان همچنین فشارهای دولت آمریکا بر کشورهای مستقل جهان از جمله ایران و سودان به بهانه مسئله هسته ای و دارفور را تنها سنگ اندازی و ایجاد مانع برای عدم دستیابی این کشور ها به توسعه و پیشرفت توصیف کرد.

عثمان خالد مضری توطئه های گوناگون از سوی دنیای غرب بر ضد سودان را به دلیل توانمندی بالقوه این کشور در رساندن پیام تمدن و رسالت اسلامی به کشورهای آفریقایی عنوان کرد.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سودان در پایان از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از کشور متبوعش در محافل جهانی قدردانی کرد.