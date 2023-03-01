۱۵۱ خانوار روستایی پلدختر به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی صارمی در سخنانی از ارتقای تکنولوژی دو سایت موجود در روستاهای «دولابی بادامک»، «واشیان»، «چشمه شیرین» و «تخت شیر» در شهرستان پلدختر خبر داد و اظهار داشت: با ارتقای تکنولوژی این سایت‌ها به نسل چهارم در روستاهای مذکور که از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و توسط اپراتور همراه اول انجام گرفته است جمعاً تعداد ۱۵۱ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۵۴۱ نفر به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

وی افزود: کاهش شکاف دیجیتال بین مناطق شهری و روستایی در سطح استان و توسعه ارتباطات به خصوص در مناطق روستایی و کمتر برخوردار برای اتصال به شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به خدمات الکترونیکی از برنامه‌های اولویت دار وزارت متبوع و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان است که می‌تواند در توسعه و عمران این مناطق نقش بسزایی ایفا کند.