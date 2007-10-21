خلجی از جشنواره گالاریت ایتالیا جایزه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه با موضوع مدرسه و دانشگاه با تکنیک آزاد برگزار و خلجی به همراه مارکو دی آنجلیس برنده جایزه ویژه مسابقه بین المللی کارتون طنز گالاریت شد. شرکت کنندگان این مسابقه تا هشتم مهرماه برای ارسال آثار وقت داشتند و در این مسابقه الساندرو گاتو از ایتالیا جایزه بزرگ را از آن خود کرد.

خلجی ماه گذشته در جشنواره بین المللی طنز و کمیک استریپ برزیل جایزه نخست بخش کارتون را کسب کرد. وی متولد 1355 شهر همدان و فارغ‌التحصیل کارشناسی کارگردانی انیمیشن از دانشکده صدا و سیماست. خلجی مدیر هنری اولین پیک تبلیغاتی طنز و کاریکاتور ایران و داور چند جشنواره داخلی بوده و تاکنون 47 جایزه بین‌المللی و 27 جایزه داخلی برده است.