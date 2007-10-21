به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی انتظامی امروز در حاشیه افتتاح طرح پلیس همیار در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب درباره آمار دانشآموزان معتاد در کشور گفت: آمار قابل اعتماد و دقیقی در این باره وجود ندارد، اما این موضوع به آن معنا نیست که بگوییم دانشآموز معتادی وجود ندارد.
سردار اسماعیل احمدی مقدم ادامه داد: اگر آمار و ارقامی در این خصوص ارائه میشود نتیجه پروژههای تحقیقاتی مانند معتادان دستگیر شده است.
سردار احمدیمقدم همچنین با بیان اینکه دانشآموزان قدرت و ظرفیت بازدارندگی از تخلفات راهنمایی و رانندگی را دارا هستند، گفت: طبق نظرسنجی که درباره نتایج پلیس همیار صورت گرفته، خانوادهها از این طرح استقبال کردهاند و این موضوع نشاندهنده اثربخش بودن آن است.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به این که طرح همیار پلیس، یک پایهگذاری برای از بین بردن رفتارهای غلط ترافیکی در کشور است، اظهارداشت: نتایج این طرح در بزرگسالی دانشآموزان نمایان میشود.
وی تاکید کرد: ما باید توقع داشته باشیم رفتار صحیح ترافیکی، انضباط اجتماعی، قانونگرایی و مسوولیتپذیری در کودکان و نوجوانانمان نهادینه شود.
سردار احمدی مقدم در ادامه به اهداف چندگانه طرح همیار پلیس اشاره کرد و گفت: هدف نیروی انتظامی از اجرای طرح همیار پلیس ارتقای فرهنگ ترافیک در کشور است.
وی همچنین با اشاره به حضور پلیس یاران جوان و نوجوان، اظهارداشت: از این نیروها در روزهای شلوغ ترافیکی و مقاطع زمانی ایرانگردی و مسافرتی مانند نوروز و تابستان کمک گرفته و فواید آن در نوروز 87 آشکار خواهد شد.
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