پخش "پازل" یک روز به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این اعلام شده بود "پازل" روز دوشنبه بعد از خبر سراسری ساعت 22:30 روی آنتن شبکه دو سیما می رود، اما به تصمیم مدیران پخش، این فیلم یک روز دیرتر یعنی سه شنبه اول آبان ماه ساعت 21 روی آنتن خواهد رفت.

به گفته سیداحمد میرعلایی تصویربرداری فیلم "پازل" تا روز شنبه 28 مهرماه ادامه داشته و این فیلم امروز با طی کردن آخرین مراحل فنی و صداگذاری آماده پخش و به شبکه تحویل داده شده است. فیلم بر اساس فیلمنامه حمید سلیمی جلو دوربین رفته و داستان آن درباره سرهنگ امیر کاویان است که در آستانه بازنشستگی با پرونده قاتلی بیرحم درگیر می‌شود که در پی انتقام از اوست.

فرامرز قریبیان، شیرین بینا، شاه علی سرخانی، افشین نخعی و مهسا مهجور در این فیلم بازی دارند. طبق اعلام روابط عمومی شبکه دو سیما قرار است روز دوشنبه به جای فیلم "پازل"، تکرار فیلم "سرقت" ساخته محمدرضا آهنج پخش شود که امشب روی آنتن این شبکه می‌رود.