برای نخستین بار محصولات کشاورزی به صورت سلف در بورس کالا معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات امروز بورس کالای ایران ،جمعا 40 هزار و 260 تن انواع آلومینیوم، فولاد،روی، مس ، ذرت و کنجاله به ارزش 476 میلیارد و 335 میلیون و 220 هزار ریال داد وستد شد.

در معاملات امروز 41 هزار و 585 تن عرضه در مقابل 139 هزار و 290 تن تقاضا انجام شد که 40 هزار و 200 تن عرضه در مقابل 139 هزار و 70 تن تقاضا برای محصولات فلزی و یک هزار و 385 تن عرضه در مقابل 220 تن تقاضا برای محصولات کشاورزی صورت گرفت.

در رینگ محصولات فلزی، در گروه فولاد ،37 هزار و 420 تن انواع محصولات فولادی در 8 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 279 میلیارد و 191 میلیون و 720 ریال به صورت نقدی و سلف مورد معامله قرار گرفت که از نظر وزن و ارزش 94/92 و 61/58 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.

در گروه آلومینیوم 20 تن شمش آلومینیوم در یک رینگ معاملاتی به ارزش 500 میلیون ریال به صورت نقدی معامله شد که که از نظر وزن و ارزش 05/0 و 10/0 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

همچنین در گروه محصولات مس، 2 هزار و 500 تن مس مفتول و مس کاتد به صورت نقدی در 3 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 192 میلیارد و 596 میلیون ریال به فروش رفت که از نظر وزن و ارزش 21/6 و 43/40 درصد از کل بازار به این گروه اختصاص یافت.

بر این اساس ، در گروه روی 100 تن شمش روی در یک رینگ معاملاتی به صورت نقدی به ارزش 3 میلیارد و 160 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که از نظر وزن و ارزش 25/0 و 66/0 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.

در رینگ محصولات کشاورزی، در گروه ذرت ، 30 تن ذرت دانه ای به صورت سلف در یک رینگ معاملاتی به ارزش 81 میلیون ریال داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 07/00 و 02/0 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در گروه کنجاله، 190 تن کنجاله سویا به ارزش 806 میلیون و 500 هزار ریال به صورت نقدی و سلف در 2 رینگ معاملاتی جداگانه معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 47/0 و 17/0 درصد از کل بازار بود.

در گروه شکر نیز یک هزار و 30 تن شکر سفید و شکر خام به صورت نقدی و در گروه جو، 50 تن جو دامی به صورت سلف عرضه شد که تقاضایی برای آنها وجود نداشت.