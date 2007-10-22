شناورهای صیادی مظنون اول مرگ دلفین ها/کشتن هردلفین 4میلیون تومان جریمه

سید محمد رضا فاطمی در گفتگو با مهر گفت: این اولین باری نیست که دلفین ها در دریا از بین می روند و مرگ و میر دلفین ها بصورت انفرادی در دریای عمان یک پدیده عادی به حساب می آید.

این کارشناس محیط زیست دریا با تاکید بر این مطلب که مرگ 79 دلفین قطعا توسط شناورهای صیادی صورت گرفته است اضافه کرد: شناورهای صیادی به دو صورت سنتی و صنعتی اقدام به ماهیگیری می کنند و برخی مواقع جانوران دریایی عظیم الجثه نیز در تور ماهیگیری آنها گیر می کنند و همراه ماهی ها صید می شوند.

وی افزود: در صید سنتی که بوسیله قایق و لنج صورت می گیرد گاهی در حین ماهیگیری ،دلفین ها در تورهای این شناورها گیر می کنند و ناخوسته از بین می روند و لاشه هایی که بصورت پراکنده در اطراف دریا مشاهده می شوند مربوط به این نوع صید ها می باشد.

مدیر گروه بخش بیولوژی دریایی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه مرگ و میر انبوه مربوط به شناورهای سنتی نیست اضافه کرد: در روش صید صنعتی ماهی ها توسط یک تور پیاله ای گردان با حجم انبوه صید می شوند و برخی مواقع تا 50 تن ماهی را در هر مرحله تور اندازی صید می کنند.

وی اضافه کرد: گله های دلفین عموما همراه ماهی های مهاجری مانند ماهی شیر ، تون و قباد حرکت می کنند و امکان گیر کردن این دلفینها در تورهایی که برای صید این ماهی بکار می رود بسیار محتمل است.

فاطمی در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به جریمه سنگین کشتن دلفین ها در جهان ، بعد از به دام افتادن دلفین ها، صیادها آنها را به دریا بر می گردانند گفت: انداختن و بالاکشیدن هر تور ماهی گیری در صید صنعتی در حدود 5 تا 6 ساعت طول می کشد که خفگی را برای دلفین ها به بار می آورد ،از طرفی صیادان بعد از خالی کردن تور ابتدا ماهی های مورد نیاز را جدا می کنند و بعد از آن جانوران دریایی مازاد را به دریا می فرستند که همین عامل نیز تا حدودی در مرگ مابقی دلفین ها می تواند تاثیر گذار باشد.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد جراحاتی که بر روی بدن تعداد اندکی از این دلفین ها وجود دارد به دلیل کشتن معدود دلفین هایی است که در روی عرشه زنده ودر حال جنب و جوش بودند و صیادان برای خارج کردن آنها از عرشه کشتی مجبور به کشتار آنها شده اند.

کارشناس محیط زیست دریا با تاکید بر اینکه کشتن هر دلفین 4 میلیون تومان جریمه دارد گفت: مطمئناً تعداد واقعی دلفین ها بیش از اینهاست و قطعاً دلفین های به ساحل رسیده تمام دلفین ها نبودند و بقیه آنها در اطراف بصورت انفرادی پراکنده شده اند.

وی احتمال مرگ دلفین ها غیر از شناورهای صیادی را غیر کارشناسانه و غیر مسئولانه خواند و تاکید کرد: سه سال پیش نیز در حدود 60 دلفین توسط کشتی های شناور صید صنعتی کشته شدند که محیط زیست نیز در این خصوص به دادگاه شکایت نموده است.

مدیر گروه بخش بیولوژی دریایی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص احتمال مرگ دلفین ها بدلیل آلودگی شیمیایی گفت: دریای عمان پاک ترین آب دنیاست چراکه توسعه مناطق مسکونی ،صنعتی و کشاورزی در حاشیه این دریا بسیار کم است. ضمن اینکه هیچ حادثه ای نیز در خصوص آلودگی دریای عمان گزارش نشده است، بنابراین مجموع اینها، چنین فرضیه ای را دور از ذهن می سازد.