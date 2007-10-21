بارزانی بر دفاع از منطقه کردستان عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسعود بارزانی این مطلب را در پی تهدیدهای ترکیه برای حمله به شمال عراق به منظور تعقیب شورشیان کرد حزب کارگران کردستان "پ.ک.ک" در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جلال طالبانی رئیس جمهوری این کشور در شهر اربیل بیان داشت.

بارزانی گفت: ما از خود در برابر هرگونه حمله ازسوی هرکسی که باشد، دفاع خواهیم کرد. وی در اشاره به افزایش تنش میان ترکیه و شورشیان کرد اظهار داشت: ما طرفی در اینگونه درگیری ها نخواهیم بود، اما اگر درگیری به طور مستقیم به ما آسیب برساند یا به منطقه کردستان لطمه وارد کند، از شهروندان خود دفاع خواهیم کرد.

وی افزود: اگر ترکیه راه حلی مسالمت آمیز را در پیش بگیرد ما با تمام توان خویش به این کشور کمک خواهیم کرد اما در سایه تهدید دشوار است که هرگونه اقدامی را صورت دهیم.

برپایه این گزارش، رئیس منطقه کردستان عراق توصیف حزب کارگران کردستان به عنوان یک سازمان تروریستی را رد کرد و گفت: اگر ترکیه راه حل مسالمت آمیزی را در پیش بگیرد و گروه حزب کارگران آن را رد کند، آنها را گروهی تروریستی توصیف خواهیم کرد اما هم اکنون چنین موضعی نداریم.

وی همچنین از ترکیه و افراد مسلح پ.ک.ک خواست تا از جنگ دوری گزینند و گفت: اگر جنگی میان آنها صورت گیرد ما جانب هیچ یک را نخواهیم گرفت.

بارزانی گفت: امیدوارم که رابطه خوبی با ترکیه وجود داشته باشد و نمی توانیم با حزب کارگران در این کوهستان های صعب العبور بجنگیم و اگر ترک ها فکر می کنند که حزب کارگران کردستان مقرهایی در اربیل و سلمانیه دارد این امر درست نیست و مقرهایی وجود ندارد.

در همین حال، رئیس جمهوری عراق در کنفرانس مطبوعاتی مذکور تحویل عناصر حزب کارگران کردستان به ترکیه را رد کرد و گفت : این امر رویایی است که تحقق نخواهد پذیرفت.