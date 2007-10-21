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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۶

برگی زر استعفا کرد / کمالوند مشاور عالی باشگاه ابومسلم مشهد شد

برگی زر استعفا کرد / کمالوند مشاور عالی باشگاه ابومسلم مشهد شد

هادی برگی زر سرمربی موقت تیم فوتبال ابومسلم مشهد پس از انتصاب پرویز مظلومی به عنوان سرمربی این تیم، از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، هادی برگی زر که پس از برکناری خداداد عزیزی به عنوان سرمربی موقت ابومسلم مشهد هدایت این تیم را در بازی با ذوب آهن اصفهان برعهده داشت و توانست در آن مسابقه با نتیجه 3 بر 2 آن تیم را شکست دهد، پس از انتصاب رسمی پرویز مظلومی به عنوان سرمربی ابومسلم، از سمت خود در این باشگاه کناره گیری کرد.

از سوی دیگر فراز کمالوند مربی پیشین تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه، به عنوان مشاور عالی باشگاه ابومسلم مشهد منصوب شد . در اولین جلسه ناصر شفق مدیر عامل باشگاه، سردار بنی اسد قائم مقام باشگاه ابومسلم مشهد و کمالوند، پرویز مظلومی به عنوان سرمربی جدید این باشگاه معرفی شد.

کد مطلب 572295

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