آغاز فصل دوم کاوشهای باستان شناسی در دژ رشکان ری

به گزارش خبرگزاری مهر، قدیر افروند سرپرست کاوش های باستان شناسی محوطه باستانی دژ رشکان ضمن بیان این مطلب افزود: پس از انجام فصل اول کاوش های باستان شناسی محوطه تاریخی دژ رشکان (از اول اسفندماه 84 تا 15 اردیبهشت 85) که محدوده مرکزی و اصلی ری باستان در دوران تاریخی و اسلامی است و نیز حضور فعال و موثر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان در سالهای اخیر در ری که به حق "بهشت باستان شناسی ایران" نام گرفته است، فصل دوم این کاوش ها از محل اعتبارات استانی و بر اساس مجوز صادره از سوی پژوهشکده باستان شناسی در حال انجام است.

وی گفت: در این فصل علاوه بر کاوش محدود در ارگ (ساختمان نگهبانی)، گمانه زنی در پیرامون باروی شارستان و همچنین یک گمانه پیشرو در محوطه بین ارگ و باروی شارستان (شهر)، در خصوص مستند سازی محدوده وسیعی از شهر باستانی ری و کوه اسطوره ای بی بی شهربانو و حفاظت یافته های این فصل نیز انجام خواهد شد.

افروند در ادامه خاطرنشان کرد: در کاوش ها و مطالعات و بررسی های انجام گرفته تا به امروز (یک ماه گذشته از آغاز کاوش) در بنای رفیع (قریب به 12 متر ارتفاع) موسوم به ساختمان نگهبانی دژ، به کف طبقه فوقانی رسیدیم و کاوش در فضای میانی تا کف طبقه زیرین ادامه دارد. نکته جالب توجه علاوه بر وجود تیرکش (مزغل) های سه تایی در سه ضلع اصلی بنا، پلان طبقه فوقانی است که القا کننده عنصر معماری غلام گردش یا راهروی است (احتمالا برای اولین بار) که دور تا دور فضای داخلی را فرا گرفته و ضمن ایجاد امکان ارتباط بصری و آمد و شد نگهبانان، در ضلع جنوبی با عریض تر شدن راهرو و از طریق پلکانی به طبقه زیرین دسترسی پیدا می کند. کف راهرو یا غلام گردش مذکور با اندود محکم و مقاوم و پایدار گچی (به ظاهر) پوشیده شده که در بیشتر فضاها سالم باقی مانده است.

وی گفت: در گمانه های پیرامون باروی شارستان با توجه به یافته های معماری از قبیل برج خشتی مدور (خشت های مربع شکل به ابعاد 50 و 30 سانتی متر)، اتاقک نگهبانی، قطعات فراوان سفال از دوران مختلف تاریخی و اسلامی و 2 سکه مفرغی اشکانی و ساسانی، ریشه و پیشینه تاریخی آن مشخص و قطعی گردید که البته مطالعات آزمایشگاهی و تحلیل دقیق آثار و یافته های معماری، سفالین و ... و نتایج قطعی و نهایی مستلزم فرصت بیشتر و پژوهش های گسترده اعضای هیئت علمی "هیئت کاوش" می باشد.

وی در پایان اظهار داشت: در این فصل از کاوش انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران با یک باستان شناس و اعتباری بالغ بر یکصد میلیون ریال مشارکت دارد.