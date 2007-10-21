امکان همکاری لاریجانی با رئیس جمهور وجود نداشت / قانون اساسی اعضای شورای عالی امنیت ملی را مشخص کرده است

به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر، محمد رضا باهنر که ظهر امروز پس از افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دست اندرکاران ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران سخن می گفت در پاسخ به سوالی در مورد دلایل استعفای علی لاریجانی از سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت : دیگر امکان همکاری لاریجانی با رئیس جمهور وجود نداشت و طرفین به این جمع بندی رسیده بودند که نمی توانند همکاری کنند.

وی افزود : امکان داشت این مشکل با واسطه حل شود و کار مختصری ادامه یابد ولی به نظر می رسید که این مسئله به صورت ریشه ای حل نمی شود.

باهنر در پاسخ به سئوالی درباره انتصاب سعید جلیلی بعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور و اینکه آیا شخصی که عضو شورا نیست می تواند بعنوان دبیر این شورا باشد؟ گفت: قانون اساسی اعضای شورای عالی امنیت ملی را مشخص کرده است و اینکه آیا دبیر می تواند غیر عضو باشد باید مورد بررسی قرار گیرد و اگر آیین نامه مصوبی در این خصوص است باید رعایت شود.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه انتخابات موقعیت خوبی است که گروه ها و تشکل های سیاسی در معرض افکار عمومی دوئل شرافتمندانه داشته باشند گفت: مبارزات انتخاباتی اهرم هایی دارد که به طور طبیعی گروه ها از آن استفاده می کنند، آنچه مهم است اینست که از بداخلاقی اجتناب کنیم وگرنه نقد عملکرد دولت و مجلس که برخی از نقدها هم وارد می باشد طبیعی است.

وی افزود: نقد منصفانه حق هر تشکل سیاسی است و ما علاقمند هستیم نقدهای عادلانه در رفتارهای ما صورت گیرد اما سیاه نمایی صحیح نیست.