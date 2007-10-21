به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد ، هیئت وزیران در مصوبه ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

این تصمیم بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و دراجرای آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی – مصوب 1371 – به تصویب هیئت وزیران رسید و از سوی معاون اول رییس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد .

گفتنی است، هفدهمین نشست سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) روز شنبه با سخنان حامدکرزای رییس جمهوری افغانستان این کشور و خورشید انور دبیرکل اکو در شهر هرات کار خود را آغاز کرد و دکتر منوچهر متکی وزیرامور خارجه کشورمان نیز در راس یک هیات عالی رتبه سیاسی و اقتصادی در این نشست حضور یافت .

به گفته خورشید انور، اعضای سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در این نشست به توافق های جدیدی در زمینه تجارت، حمل و نقل، انرژی، محیط زیست، صنعت و بانکداری دست یافتند.