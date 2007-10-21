"تأثیر مبانى فلسفى در تفسیر متون دینى از دیدگاه امام خمینى(ره)" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرح و تفسیرهاى حکیمان اسلامى از متون روایى و قرآنى، جایگاه ویژه اى در میراث گران سنگ دینى دارد به ویژه هنگامى که تفکر فلسفى با ذوق عرفانى به نقطه تلاقى مىرسند.
در این میان در آثار امام خمینى(ره) ابّهت و شکوه فکر فلسفى و عرفانى نمایان است.
کتاب حاضر، این ایده را دنبال مىکند که بدون فکر فلسفى و ذوقِ عرفانى، بخش عمدهاى از آموزههاى دینى، نامفهوم خواهد ماند. این ایده با تأکید بر آثار امام خمینى(ره) در سه فصل روششناسى، مبانى فلسفى و جهانبینى و مبانى فلسفى و تفسیر متون، دنبال شده است.
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