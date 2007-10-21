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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۶

"تأثیر مبانى فلسفى در تفسیر متون دینى از دیدگاه امام خمینى(ره)" منتشر شد

کتاب "تأثیر مبانى فلسفى در تفسیر متون دینى از دیدگاه امام خمینى(ره)" تألیف محمد رضا ارشادى‏ نیا برای دومین بار در 164صفحه از سوی بوستان کتاب قم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرح و تفسیرهاى حکیمان اسلامى از متون روایى و قرآنى، جایگاه ویژه ‏اى در میراث گران ‏سنگ دینى دارد به ویژه هنگامى که تفکر فلسفى با ذوق عرفانى به نقطه تلاقى مى‏‌رسند.

در این میان در آثار امام خمینى(ره) ابّهت و شکوه فکر فلسفى و عرفانى نمایان است.

کتاب حاضر، این ایده را دنبال مى‏کند که بدون فکر فلسفى و ذوقِ عرفانى، بخش عمده‏اى از آموزه‏هاى دینى، نامفهوم خواهد ماند. این ایده با تأکید بر آثار امام خمینى(ره) در سه فصل روش‏شناسى، مبانى فلسفى و جهان‏بینى و مبانى فلسفى و تفسیر متون، دنبال شده است.

کد مطلب 572312

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