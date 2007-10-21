جلسه کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال لغو شد

به گزارش خبرنگارمهر، این جلسه که قراربود عصرامروز درمحل فدراسیون فوتبال برگزارشود بدلیل حضورکیومرث هاشمی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی در مجمع عمومی فدراسیون چوگان برگزار نشد و به روز چهارشنبه موکول شد.

مهمترین دستورجلسه این روزهای کمیته انتقالی بحث انتخاب سرمربی جدید تیم ملی است که به گفته دکترخبیری تمامی اعضای این کمیته با شاخص های تعیین شده برای انتخاب بهترین گزینه درحال رایزنی هستند.

این عضو کمیته انتقالی تصریح کرد : رویکرد اعضای کمیته انتقالی به مربیان خارجی است ولی باب گفتگو با مربیان داخلی نیز باز است.

درهمین حال دبیر فدراسیون فوتبال اعلام کرده است تا پایان هفته جاری سرمربی جدید تیم ملی معرفی خواهد شد . ضمن اینکه منابع نزدیک به فدراسیون فوتبال از علاقمندی سازمان تربیت بدنی به ادامه همکاری امیرقلعه نویی با تیم ملی خبر می دهند و پاسخ منفی وی برای همکاری با تیم های مطرح لیگ برتری را به همین دلیل ارزیابی می کنند.