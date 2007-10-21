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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۷

جلسه کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال لغو شد

جلسه کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال لغو شد

نشست عصر امروز کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال به دلیل غیب کیومرث هاشمی سخنگوی این کمیته برگزار نشد.

به گزارش خبرنگارمهر، این جلسه که قراربود عصرامروز درمحل فدراسیون فوتبال برگزارشود بدلیل حضورکیومرث هاشمی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی در مجمع عمومی فدراسیون چوگان برگزار نشد و به روز چهارشنبه موکول شد.

مهمترین دستورجلسه این روزهای کمیته انتقالی بحث انتخاب سرمربی جدید تیم ملی است که به گفته دکترخبیری تمامی اعضای این کمیته با شاخص های تعیین شده برای انتخاب بهترین گزینه درحال رایزنی هستند.

این عضو کمیته انتقالی تصریح کرد : رویکرد اعضای کمیته انتقالی به مربیان خارجی است ولی باب گفتگو با مربیان داخلی نیز باز است.

درهمین حال دبیر فدراسیون فوتبال اعلام کرده است تا پایان هفته جاری سرمربی جدید تیم ملی معرفی خواهد شد . ضمن اینکه منابع نزدیک به فدراسیون فوتبال از علاقمندی سازمان تربیت بدنی به ادامه همکاری امیرقلعه نویی با تیم ملی خبر می دهند و پاسخ منفی وی برای همکاری با تیم های مطرح لیگ برتری را به همین دلیل ارزیابی می کنند. 

کد مطلب 572313

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