واحد ثبت سفارش کالا در کرج ایجاد می شود

سید مسیح سیدآقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هم اکنون کلیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای این امر فراهم شده است و به دنبال ایجاد این واحد، مجوز ورود کلیه مواد اولیه مورد نیاز صادر کنندگان ظرف مدت یک روز در منطقه غرب استان تهران صادر و از طریق این واحد به مراکز تولید یا وارد کننده سفارش داده می شود.

وی افزود: همچنین به منظور حمایت از صادرکنندگان، این اداره اقدام به توسعه سایت قطب تجاری کرده است به نحوی که بر اساس آن مشخصات تولیدات واحدهای تجاری در این سایت ثبت شده و امکان برقراری ارتباط بیشتر تولیدکنندگان با یکدیگر و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی و خارجی فراهم می شود.

سیدآقایی خاطرنشان کرد: اجرای سیاست های حمایتی، اعطای تسهیلات و تشویق برای صادر کنندگان از جمله اقدامات و سیاست های اجرایی اداره بازرگانی برای افزایش تولیدات و صادرات است که دولت در بخش سیاست حمایتی به آموزش توجه خاصی داشته است.

این مسئول یادآور شد: برگزاری تورهای تجاری به منظور شناخت بازارهای هدف و ایجاد ارتباط و تعامل منطقی در دستور کار این واحد قرار دارد و به زودی دو تور تجاری به کشورهای مالزی و بلاروس اعزام می شوند.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه تخصصی تجهیزات رایانه ای در نیمه اول آبان در کرج خبر داد و عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه های تخصصی می تواند در معرفی کالاها و توانمندی های یک بخش موثر باشد و در این زمینه تاکنون در کرج دو نمایشگاه تخصصی تشکیل شده است.