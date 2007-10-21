آمریکا حیثیت ابرقدرتی خود را در عراق از بین برد

به گزارش خبرنگار مهر از ساری، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی عصر امروز در دومین یادواره سرلشگر خلبان حسین خلعتبری و 266 شهید شهرستان رامسر در مصلی جمعه شهرستان افزود: بدون شک قطعه تاریخی هشت سال دفاع مقدس درخشان ترین قطعه افتخارآمیز تاریخ ایران است.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس در برابر شرارت صدام و حزب بعث جوانمردانه و با اقتدار به پیروزی رسید.

هاشمی رفسنجانی خاطرنشان کرد: ایران در جنگ تنها بود و عراق به کمک آمریکا با سلاح ها و مهمات قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی را داشته است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه حضور در یادواره های شهدا توفیقی است که نصیب ملت ایران و مسئولان کشور شده است، تصریح کرد: مردم مازندران تاریخ مشعشعی دارند و افتخارات تاریخی بسیاری از خود به یادگار گذاشته اند.

وی افزود: این مردم در هشت سال دفاع مقدس همواره کمک کار و تغذیه دهنده ملت ایران بودند و در دوران بعد از انقلاب مازندرانی ها درخشیدند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به تقدیم بیش از 10 هزار شهید استان مازندران در دوران دفاع مقدس یادآور شد: علمای مازندران از قدیم اقشار راهنمای امت اسلامی بودند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه هشت سال دفاع مقدس در حالی رخ داد که سازماندهی نظامی کشور و انسجام سپاه و ارتش شکل نگرفته بود، تصریح کرد: دستاوردهای دفاع مقدس و پیروزی انقلاب اسلامی مرهون ایثارگری های رزمندگان اسلام در جنگ بوده است.

رئیس مجمع تشخیلحت مصلحت نظام دفاع مقدس ایران را بسیار ارزشمند و با افتخارترین دوره خدمتی نیروهای مسلح عنوان کرد و افزود: اقتدار نیروهای مسلح در جامعه مرهون دفاع مقدس و جانفشانی شهداست.

وی ضمن برشمردن ویژگی های بارز خلبان شهید حسین خلعتبری یادآور شد: شهدای ما برنده همیشه تاریخ بوده و از جانبازان به عنوان استوانه ها، الگوها و معلمان راه شهدا یاد کرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: خانواده های شهدا پشتوانه های نظام بوده و طراوت انقلاب و جامعه با حضور خانواده های شهدا عطرآگین می شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه اخلاق دفاعی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس برای جهانیان نمودار شد، تصریح کرد: لقب قهرمان جنگ های ناهماهنگ برای شهید خلعتبری، وی را در زمره فرماندهان بنام ارتش قرار داد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موهبت های طبیعی مازندران، این استان را مهد علویان و سرزمین آباء و اجدادی شیعیان برشمرد.

وی افزود: خداوند نعمت بزرگی را بر مازندران و استان های شمالی ارزانی کرده که متاسفانه به رغم گردشگر پذیر بودن منطقه از پتانسیل های طبیعی آن برای جلب و جذب توریسم استفاده نمی شود.

هاشمی رفسنجانی با یادآوری این نکته که سد بزرگی جهت تامین آب کشاورزان رامسر از محل اعتبارات رهبری ایجاد شده است عمده مشکل بزرگ منطقه را کمبود آب عنوان کرد و از مسئولان استان خواست هر چه سریعتر در صدد رفع این مشکل برآیند.

رئیس جمهور اسبق ایران با اشاره به اجرای طرح بزرگراهی در میان سواحل خزر جهت جلب و جذب توریسم خاطرنشان کرد: شرکت مورد نظری که قرار بود برای اجرای این طرح در دریای خزر اقدام کند در یخ های ولگا مانده بود و این مهم مصادف با پایان تصدی بنده در مسند ریاست جمهوری بوده است.

وی از مسئولان استانی و کشور خواست تا برای به پیگیری و تسریع در اجرای طرح اقدام کنند.

دکتر آیدا خلعتبری دختر امیر، حسین خلعتبری قبل از سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی مقاله ای در وصف شهدا و پدر بزرگوارش قرائت کرد.

جواد عسگری از همرزمان شهید خلعتبری نیز ضمن یادآوری خاطرات آن بزرگوار به نوحه سرایی پرداخت.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ساعاتی دیگر با دیدار در جمع نمایندگان مردم استان های مازندران و گلستان در مجلس خبرگان با آنها دیداری صمیمی در مرکز استان خواهد داشت.