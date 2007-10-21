تعدادی از سربازان ارتش ترکیه به اسارت "پ.ک.ک" درآمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمان الشادیرشی مسئول امور خارجی گروه تروریستی "پ.ک.ک" در شمال عراق به خبرنگارخبرگزاری فرانسه گفت : نیروهای ترکیه شب گذشته سعی کردند به منطقه "هکاری" نفوذ کنند که به این خاطر درگیری های شدیدی رخ داد و ما شمار زیادی از آنان را کشتیم.

وی افزود: ما همچنین توانستیم شماری از آنان را اسیر کنیم که تعداد دقیق این افراد را در آینده اعلام می کنیم.

"هکاری" منطقه ای مرزی بین ترکیه و عراق است، اما سخنگوی "پ.ک.ک" مشخص نکرد که آیا سربازان در خاک ترکیه دستگیر شده اند یا در خاک عراق.

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه نیز گزارش داد که 12 سرباز ترک و 23 جدایی طلب کرد امروز در درگیری ها در نزدیکی مرز عراق کشته شدند.

این درحالی است که برخی مقامات در سازمان امنیتی ترکیه پیشتر به ناپدید شدن 12 سرباز ترک در منطقه کوهستانی"هکاری" اشاره کرده بودند.

لازم به ذکر است؛ پارلمان ترکیه روز 25 مهر با 526 رای موافق در مقابل 19 رای مخالف با طرح دولت برای عملیات نظامی در شمال عراق در صورت نیاز، موافقت کرد که این امر تنش بین آنکارا و بغداد را افزایش داده است.

در طرح دولت ترکیه آمده است که دولت، زمان عملیات، هدف و شمار نیروهای شرکت کننده در آن را مشخص خواهد کرد. این طرح همچنین بر احترام به وحدت سرزمینی عراق و این نکته که هرگونه عملیات نظامی فقط علیه جدایی طلبان کرد حزب کارگران کردستان اجرا خواهد شد،تاکید کرده است.