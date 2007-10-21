نخستین گروه کاروان ورزشی ایران سه شنبه عازم ماکائو می شود

به گزارش خبرنگارمهر، نخستین گروه کاروان ورزشی کشورمان شامل گروه سرپرستی و رشته های فوتسال (آقایان و بانوان) هاکی، سپک تاکرا، الکتروگیم، سپک تاکرا، ژیمناستیک ساعت 6 بامداد روز سه شنبه از طریق فرودگاه امام خمینی راهی ماکائو خواهند شد.

کاروان ورزشکاران اعزامی کشورمان با هواپیمایی ماهان و با توقفی چند ساعته در فرودگاه بانکوک عازم کشور ماکائو میزبان دومین دوره بازیهای داخل سالن قهرمانی آسیا می شوند.

گروه دوم ورزشکاران اعزامی کشورمان شامل تیم های اسکیت بانوان، ایروبیک، بولینگ و بیلیارد، اسکیت ، شنای مسافت کوتاه ، روز دوم آبان عازم ماکائو خواهند شد . ضمن اینکه گروه خبرنگاران و عکاسان اعزامی برای پوشش خبری و تصویری این مسابقات نیز در همین روز به ماکائو اعزام می شوند .

ورزشکاران رشته‌های موی تای و سنگنوردی نیزسوم آبان ماه اعزام خواهند شد و شرکت ‌کنندگان دررشته ‌های دوومیدانی، شنای مسافت کوتاه وکبدی چهارم آبان راهی ماکائو خواهند شد.



کاروان ورزشی کشورمان در دومین دوره بازی های سالنی آسیا که از 3 تا 12 آبان ماه درماکائو برگزارخواهد شد، با 193 ورزشکار(153 ورزشکار مرد و 40 ورزشکار زن ) در 16 رشته آقایان و 5 رشته خانم ها در این مسابقات شرکت خواهد کرد.



کشورمان در نخستین دوره بازیهای آسیایی داخل سالن قهرمانی آسیا که در چهار شهر تایلند برگزار شد با کسب 11 مدال در رده یازدهم این مسابقات ایستاد.