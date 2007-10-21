به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشکده صدا و سیما اعلام کرد این مراسم با حضور تقدس نژاد معاون مالی و اداری سازمان، ابوطالبی معاون آموزش و پژوهش، موسویان قائم مقام معاونت و حسینی رئیس دانشکده و جمعی از مدیران ارشد سازمان و اساتید و دانشجویان برگزار شد.

حسینی ضمن اشاره به هشت طرح اجرایی از جمله بازسازی خوابگاه دختران، بازسازی و تجهیزات رستوران و بوفه، پروژه تجهیز آزمایشگاهها و استودیوها با هزینه 20 میلیارد ریالی، پروژه فضاسازی و نورپردازی دانشکده، راه اندازی نرم‌افزار آموزشی، تجهیز کتابخانه، راه‌اندازی مرکز زبان و دفتر بهداشت و درمان دانشکده گفت: "دانشکده برای دوره زمانی چهار ساله پنج استراتژی و 40 برنامه را در دستور کار خود قرار داده که تمامی 40 برنامه در حال اجراست."

وی اظهار امیدواری کرد با اجرای این دوره چهار ساله امکان ارزیابی دانشکده مشخص و به نقطه مطلوب نزدیکتر شود تا جایی که به قطب رسانه ای در کشور تبدیل شود. اعتلا کیفی و توسعه کیفی، مدیریت و ایجاد ساختارهای لازم دانشجویان و اساتید، تصویب رشته های دانشکده و ایجاد اولین دوره های دکترا با تصویب وزارت علوم در سال تحصیلی 87-86 از بشارت های حسینی بود.

در این مراسم مختاباد چند اثر جدید را به صورت زنده اجرا کرد. در پایان مراسم نیز با حضور تقدس نژاد، ابوطالبی و حسینی هدایایی به پاس قدردانی به مدیران همیار پروژه ها اهدا شد.