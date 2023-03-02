آواربرداری ۱۰۰۰ واحد مسکونی در روستاهای خوی به اتمام رسید

جعفر برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون از ۲ هزار و ۱۲۰ واحد احداثی در مناطق زلزله زده خوی آواربرداری هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده است، افزود: عملیات آواربرداری واحدهای احداثی در ۱۶ محور با اضافه شدن ۲۰ دستگاه ماشین آلات سنگین جدید و ۱۶۰ دستگاه ماشین آلات سنگین دیگر استان‌ها سرعت گرفت.

وی ادامه داد: عملیات آواربرداری واحدهای احداثی در ۱۶ محور با اضافه شدن ۲۰ دستگاه ماشین آلات سنگین جدید و با ۱۶۰ دستگاه ماشین آلات سنگین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان و قزوین و سایر دستگاه‌های خدمات رسان استان سرعت گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بتن ریزی ۱۰ واحد آرماتوربندی شده در روستای وار از مناطق زلزله زده شهرستان خوی نیز انجام گرفته است.

وی گفت: ابلاغ دستورکارهای واحدهای تعمیری در مناطق زلزله زده شهرستان خوی به سرعت ادامه دارد و این دستور کارها تاکنون به بیش از ۱۳ هزار واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی زلزله زده شهرستان خوی برای تعمیر و سکونت شهروندان ابلاغ شده است.

برزگر اظهار کرد: لیست واحدهای احداثی جهت صدور پروانه ساختمانی به مراجع صدور پروانه از جمله دهیاری‌ها و شهرداری ارسال شده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی در محل روستاها و شهرها صورت گیرد.

وی یادآور شد: مصالح ساختمانی از جمله سیمان و میلگرد مورد نیاز جهت شروع عملیات پی کنی و بتن ریزی از محل اعتبارات داخلی بنیاد مسکن تأمین و به واحدهای مسکونی روستایی آواربرداری شده توزیع شده است.