اغتشاشات اخیر کشور منشأ خارجی داشته و نیاز به اثبات ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مجمع عمومی شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی (شریان) امروز پنجشنبه (۱۱ اسفند) در سالن همایش‌های مسجدالنبی (ص) واقع در منطقه ولنجک تهران برگزار شد.

حجت الاسلام سید محمود نبویان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداخت و گفت: در اغتشاشات و اتفاقات اخیری که در کشور رخ داد، فرماندهی اصلی آن به دست اینترنشنال و من‌وتو بود و به وضوح می‌توان گفت که اغتشاشات اخیر کشور منشأ خارجی داشته است و نیاز به اثبات ندارد.

نبویان خاطرنشان کرد: مشکل اصل ضد انقلاب، اسلام و قرآن هست و آن‌ها با اصل دین و مذهب و اسلام و قرآن مشکل دارند و ما می‌بینیم که اینترنشنال که آبشخور آن عربستان سعودی است از آتش زدن قرآن حمایت می‌کند و دلیل آن هم این است که اسلام آن‌ها یک اسلام آمریکایی است و دلیلی برای مخالفت با آن نمی‌بینند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: ما در یک جنگ تمام عیار و یک تحریم گسترده از طرف آمریکا هستیم و باید این مسائل را به وضوح برای مردم روشن کنیم و دست به دست دهیم که مثل رخدادهای گذشته انقلاب اسلامی دوباره آمریکا و نظام کفر را شکست دهیم.

صالح اسکندری عضو هیئت مؤسس شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی هم در ابتدای اولین مجمع عمومی این شبکه ضمن برشمردن ویژگی‌های فعالیت‌های شبکه‌ای گفت: شبکه سازی در واقع نوعی کانال کشی فکری برای هدایت عمومی جامعه است.

وی با بیان اینکه شریان یک پویش انقلابی و مردمی در جهت نوسازی نظام سیاسی است افزود: انقلاب ما جوان است و باید به منظور تقویت سرمایه‌های اجتماعی نظام بین رویش‌های فرهیخته و انقلابی با گرایش‌های سیاسی و اجتماعی مختلف شبکه سازی کرد.

اسکندری با بیان اینکه امروز مهمترین نیاز کشور ایجاد همدلی بین آحاد مردم و تقویت امید به آینده در جوانان است، گفت: امروز دولت انقلابی تمام همت خود را جهت رفع مشکلات مردم به کار گرفته است و همه نیروهای معتقد به انقلاب اسلامی باید از دولت حمایت کنند و انتقادات سازنده را نیز مطرح نمایند.

عضو هیأت مؤسس شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی با اشاره به سرمایه گذاری‌های سنگین خارجی، افزایش فروش نفت و بودجه متناسب دولت گفت: سال ۱۴۰۲ سال توفیقات بزرگ اقتصادی کشور و کاهش مشکلات معیشتی مردم است.

وی در ادامه با قرائت مرامنامه شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی پرداخت که به تصویب اعضای اولین مجمع عمومی شریان رسید.