بالغ بر 200 پروژه در خراسان جنوبی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند سید صولت مرتضوی عصر امروز در جمع خبرنگاران مطبوعات و رسانه های خراسان جنوبی تصریع کرد: دور دوم سفرهای رئیس جمهور و هیئت دولت از اواسط آبان ماه سال جاری آغاز می شود.

به گفته وی، با توجه به اینکه دور اول سفرهای ریاست جمهور از خراسان جنوبی آغاز شده، احتمالا این استان در زمره اولین استان های دور دوم سفر خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: در دور دوم سفرهای رئیس جمهوری، عملکرد دور اول مورد بررسی و برنامه ریزی هایی در جهت توسعه میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت انجام می گیرد.

استاندار خراسان جنوبی در خصوص اقدامات انجام شده جهت سفر دوم رئیس جمهور به این استان اذعان داشت: با مدیران ارشد استان مکاتباتی انجام، نیازهای احصاء شده و بسته پیشنهادی استان آماده ارائه به دولت است.

وی از آحاد مردم استان خواست طرح ها و ایده های خود را در راستای توسعه استان به دبیرخانه ستاد سفر ریاست جمهوری در حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری ارسال نمایند.

وی با اشاره به اقدامات گسترده دولت نهم در خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: با نگاه ویژه دولت عدالت محور به این استان بسیاری از مشکلات استان مرتفع شده است.

مرتضوی با بیان اینکه 100 درصد مصوبات دور اول رئیس جمهور به خراسان جنوبی اجرا شده عنوان کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه های مصوب سفر بیش از 50 درصد است که تا پایان امسال به 75 درصد پیشرفت فیزیکی می رسد.

وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال 88 کلیه پروژه های مصوب سفر اول رئیس جمهوربه خراسان جنوبی مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی عملیاتی شدن پایگاه هوایی خور، افتتاح روشنایی باند فرودگاه بیرجند، واگذاری زمین به نیازمندان در قالب تعاونی ها، توزیع تعدادی سهام عدالت و صدور موافقت اصولی دانشگاه صنعتی بیرجند را از جمله مصوبه های پایانی اجراشده سفر اول رئیس جمهور به استان عنوان نمود.

نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی بیرجند در سفر دوم رئیس جمهور به استان مورد بهره برداری قرار می گیرد، اذعان داشت: این دانشگاه در بهمن ماه سال جاری دانشجو می پذیرد.

وی همچنین از صدور مجوز مرز هوایی فرودگاه بیرجند، افزایش پروازها و راه اندازی پروازهای خارجی خبر داد.

وی افتتاح محور کرمان - نهبندان را از مهمترین طرح های قابل افتتاح در سفر دوم رئیس جمهور به خراسان جنوبی عنوان نمود و متذکر شد: با بهره برداری از این طرح، فاصله نهبندان به کرمان بیش از 300 کیلومتر کاهش می یابد.

مرتضوی ساخت دو کارخانه فولاد در سطح استان را از دستاوردهای مهم دولت برشمرد و گفت: مطالعات اولیه کارخانه فولاد بیرجند تمام و مراحل اجرایی آن با سرمایه گذاری مشترک دو کشور ایران و عمان آغاز شده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر راه اندازی شرکت های سهامی زراعی از انجام مراحل نهایی این مصوبه و بهره برداری از این سهامی زراعی های در استان خبر داد.

وی توسعه مرزها و بازارچه های مرزی را از مهمترین اقدامات دولت نهم در استان عنوان نمود و افزود: با اجرای طرح توسعه مرزها، فاصله بنادر ایران به مرکز افغانستان 600 کیلومتر کاهش می یابد.

مرتضوی افتتاح فاز اول گازرسانی، بهره برداری از ساختمان شماره دو استانداری، سه ساختمان فرمانداری در شهرستان های سرایان، سربیشه و درمیان، ساختمان های اداری، مجتمع های زراعی - صنعتی و واحد های مسکونی روستایی را از جمله پروژه های قابل افتتاح در دومین سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی برشمرد.