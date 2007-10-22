مشکل زیست محیطی میانگذر دریاچه ارومیه هنوز حل نشده است

مهندس امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات زیست محیطی انجام شده در میانگذر دریاچه ارومیه گفت: متاسفانه در زمان آغاز به کار این میانگذر هنوز مطالعات ارزیابی زیست محیطی لازم الاجرا نشده بود و هیچ توجهی به تذکرات محیط زیست از سوی مجری طرح نشد.

وی افزود: بعد از لازم الاجرا شدن گزارش ارزیابی، با وجود شروع به کار پروژه ، تدابیر ما به سمت راهکارهایی سوق داده شد که با کمترین خسارت بتوان طرح را به پایان رساند.

مدیر کل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست اساسی ترین مشکل این میانگذر را،عدم تعادل غلظت نمک در دو طرف دریاچه عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه منابع آبی بیشتر به بخش شمالی دریاچه می ریزد، غلظت نمک در بخش جنوبی بالاتر رفته و این امر منجر می شود تا زندگی تنها موجود دریاچه « آرتمیا» که بسیار به غلظت املاح حساس است در معرض خطر قرار گیرد.

وی افزود: بهترین راه حل در زمینه عدم تعادل در غلظت نمک در دو طرف دریاچه،جلوگیری از شن ریزی در قسمت باقیمانده (که در حدود 2 کیلومتر می باشد) و احداث دو پل در این میانگذر است که با وجود ارائه این طرح به مسئول پروژه هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است.

عبدوس یکی از مشکلات این دریاچه را ایجاد آلودگی محیط توسط بازدیدکنندگان عنوان کرد و گفت: وضعیت فعلی به نفع دریاچه نیست زیرا با توجه به نیمه کاره بودن پل مردم مجبورند برای عبور از دریاچه از خودروها خارج شوند و آلودگی هایی را برای محیط اطراف ایجاد کنند که قاعدتاً با احداث پل این مشکلات نیز از بین می رود.