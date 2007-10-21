به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسینی بوشهری در مراسم آغاز سال تحصیلی 87-86 مدرسه علمیه معصومیه گفت: مراکز علمی نظیر دانشگاه و حوزه‌های علمیه که با فکر و اندیشه جامعه ارتباط دارند، هدف اصلی هجوم دشمنان هستند و آرزو می کنند مباحث دینی و توجه به اندیشه اسلامی در جامعه کمرنگ و نادیده گرفته شود تا به اهداف شوم خود برسند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رسالت حوزه‌های علوم دینی در گسترش معارف و آموزه های الهی در جامعه، بر تهذیب و خودسازی طلاب تأکید کرد و گفت: شما بر سر سفره گسترده نعمت های الهی وارد شده اید و در پایگاه اهل بیت(ع) به خدا نزدیکتر می شوید. کسی که از مقاطع مختلف دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس وارد حوزه علمیه می شود از دنیا و مادیات جدا شده و سعادت را در پرتو فراگیری آموزه های دینی یافته و دل به حوزه علمیه بسته است.

بر اساس گزارش مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام‌ حسینی بوشهری، محاسبه نفس را از مهمترین ابزار طلاب برای دستیابی به مدارج بلند علمی برشمرد و گفت: کسی که می خواهد مربی جامعه شود و هدایت انسانها را بر عهده گیرد باید در درجه اول ارزیابی عمیقی از عملکرد و رفتار و نقاط ضعف و قوت خود داشته باشد.