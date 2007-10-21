زیباری و المعلم تحولات شمال عراق را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، هوشیار زیباری در گفتگوی تلفنی خود با ولید المعلم، تحولات عراق و نتایج مذاکرات اخیر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با رهبران ترکیه را بررسی کرد.

المعلم بر اهمیت تحرک سریع برای ایجاد راه حلی سیاسی درخصوص وضعیت بحرانی در مرزهای عراق و ترکیه از جمله پایان دادن به فعالیت های تروریستی حزب کارگران کردستان "پ.ک.ک" در خاک ترکیه تاکید کرد.

برپایه این گزارش، زیباری نیز به نوبه خود از رهبری و مردم سوریه برای توجه و اهتمام آنها به این موضوع تشکر کرد و وعده داد که تماس ها میان دوطرف در این باره ادامه یابد.

شایان ذکر است که رئیس جمهوری عراق دیروز در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط، از سخنان همتای سوری خود که اقدام نظامی احتمالی ترکیه را در شمال عراق برای مقابله با شورشیان پ.ک.ک، حق قانونی آنکارا دانسته بود، انتقاد کرد و گفت: من شخصا همیشه از اظهارنظر درباره مواضع سوریه به علت روابط تاریخی دوجانبه بغداد و دمشق خودداری می کنم، ولی این بار نتوانستم این اقدام(اظهارات بشار اسد در حمایت از اقدام نظامی ترکیه علیه شمال عراق) را که نقض همه خط و خطوط است، تحمل کنم.

رئیس جمهوری عراق افزوده بود: بهتر بود بشاراسد با وجود اینکه موضع ترکیه را می داند همان چیزی را می گفت که آمریکایی ها و اروپایی می گویند یعنی تاکید برحل سیاسی این مسئله.