رئیس جمهور فردا به ارمنستان سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در این سفر دو روزه، علاوه بر ملاقات و مذاکره با رئیس جمهور ارمنستان، در مجلس شورای ملی این کشور نیز سخنرانی خواهد کرد.



اعطای دکترای افتخاری و مدال یاد بود به رئیس جمهور کشورمان در دانشگاه دولتی ایروان وسخنرانی در این دانشگاه از دیگر برنامه های سفر دکتر احمدی نژاد به ارمنستان است.



رئیس جمهور در روز دوم سفر خود به ایروان با ایرانیان مقیم دیدار و گفتگو می کند.





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