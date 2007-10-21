به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام مهدی سید محمدی عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل بهزیستی قم شرکت کرده بود در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر بیش از پنج هزار روستا مهد در سراسر کشور فعالیت میکنند که بالغ بر 150 هزار کودک روستایی را تحت پوشش خود قرار داده است.
وی تصریح کرد: برای اولین بار از ابتدای آبانماه روزانه یک وعده غذای گرم تهیه شده در بین کودکان تحت پوشش روستا مهد توزیع می شود.
حجت الاسلام سید محمدی افزود: این کار با هدف ارتقاء فرهنگ تغذیه میان کودکان و به ویژه کودکان مناطق محروم و روستاها صورت میگیرد.
وی اعتبار این طرح را بیش از 9 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بهزیستی کشور علاوه بر این برنامههای بسیار جدی را جهت توسعه مهدها در کشور دارد.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور یادآور شد: امسال حداقل هزار روستا مهد در کشور راهاندازی خواهد شد و از استان قم نیز انتظار میرود در این زمینه فعالیت جدی داشته باشد.
حجت الاسلام سید محمدی ادامه داد: متاسفانه کشورهای در حال توسعه در زمینه آموزش نسبت به استان قم بسیار جلوتر هستند که باید در این زمینه بیشتر تلاش شود.
وی تاکید کرد: امسال در تلاش هستیم تا در بیش از 12 هزار مهد کودک در کشور مباحث تدوین یکپارچه واحدهای آموزشی اجرا شود تا این مشکل کاهش یابد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور از توزیع یک وعده غذای گرم از ابتدای آبان ماه در مهد کودکهای روستایی سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام مهدی سید محمدی عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل بهزیستی قم شرکت کرده بود در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر بیش از پنج هزار روستا مهد در سراسر کشور فعالیت میکنند که بالغ بر 150 هزار کودک روستایی را تحت پوشش خود قرار داده است.
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