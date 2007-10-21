به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام مهدی سید محمدی عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل بهزیستی قم شرکت کرده بود در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر بیش از پنج هزار روستا مهد در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که بالغ بر 150 هزار کودک روستایی را تحت پوشش خود قرار داده است.



وی تصریح کرد: برای اولین بار از ابتدای آبان‌ماه روزانه یک وعده غذای گرم تهیه شده در بین کودکان تحت پوشش روستا مهد توزیع می شود.



حجت الاسلام سید محمدی افزود: این کار با هدف ارتقاء فرهنگ تغذیه میان کودکان و به‌ ویژه کودکان مناطق محروم و روستاها صورت می‌گیرد.



وی اعتبار این طرح را بیش از 9 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بهزیستی کشور علاوه بر این برنامه‌های بسیار جدی را جهت توسعه مهد‌ها در کشور دارد.



معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور یادآور شد: امسال حداقل هزار روستا مهد در کشور راه‌اندازی خواهد شد و از استان قم نیز انتظار می‌رود در این زمینه فعالیت جدی داشته باشد.



حجت الاسلام سید محمدی ادامه داد: متاسفانه کشورهای در حال توسعه در زمینه آموزش نسبت به استان قم بسیار جلوتر هستند که باید در این زمینه بیشتر تلاش شود.



وی تاکید کرد: امسال در تلاش هستیم تا در بیش از 12 هزار مهد کودک در کشور مباحث تدوین یکپارچه واحد‌های آموزشی اجرا شود تا این مشکل کاهش یابد.