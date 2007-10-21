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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۸:۵۵

در پایان نیمه اول ؛

تیم های نوجوانان ایران و کویت به تساوی دست یافتند

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال نوجوانان ایران و کویت در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا با تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش خبرنگارمهر، در این دیدار که از ساعت 18 امروز در ورزشگاه شهید دستگردی تهران آغاز شده است دو تیم در نیمه اول نتوانستند گلی به ثمر برسانند تا این نیمه با تساوی بدون گل به پایان برسد.

در نیمه اول تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان برتر از حریف خود ظاهر شد و چندین موقعیت گلزنی را نیز بدست آورد که در مهمترین موقعیت یک دقیقه مانده به پایان نیمه اول ضربه مدافع پیش تاخته کشورمان به تیر دروازه کویت برخورد کرد.

حسین فرکی مربی پیشین تیم ملی ، سیدرضا افتخاری نایب رئیس فدراسیون فوتبال ، محمدمایلی کهن سرمربی پیشین تیم ملی و حدود 500 تماشاگر این دیدار را از نزدیک تماشا می کنند.

کد مطلب 572376

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