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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۲۰:۰۹

کاراته قهرمانی جهان - ترکیه

یاری به مدال برنز دست یافت / پورشیب فینالیست شد

در ادامه رقابتهای کاراته قهرمانی جوانان و امید جهان نماینده سنگین وزن تیم ملی ایران به بازی نهایی راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه این رقابتها که در شهر استانبول ترکیه جریان دارد میلاد یاری در وزن 80- کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. یاری که با شکست حریفانی از برزیل(3 بر یک) ، عربستان (یک برصفر)، فرانسه (یک بر صفر) و بوسنی (3 بر2) به نیمه نهایی راه پیدا کرده بود در این مرحله مقابل نماینده کشور میزبان قرار گرفت و با شکست 3 بر یک با از دست دادن شانس کسب مدال طلا به گروه بازنده ها رفت. یاری دراین مرحله کاراته کا مکزیک را 2 بر صفر ازپیش رو برداشت و به مدال برنز دست یافت.

اما در وزن 80+ کیلوگرم ذبیح الله پورشیب که در دوره قبلی مدال برنز جوانان را در قبرس کسب کرده بود به ترتیب کاراته کاهای مجارستان(3 برصفر)، استونی(3 برصفر)، اسلواکی(5 بر صفر) و فرانسه( 3 بریک) را با اقتدار از پیش رو برداشت و به دیدارپایانی راه پیدا کرد.

وی تا دقایقی دیگر برای کسب مدال طلا به مصاف کاراته کای سوئدی خواهد رفت.

کد مطلب 572383

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