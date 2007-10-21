یاری به مدال برنز دست یافت / پورشیب فینالیست شد

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه این رقابتها که در شهر استانبول ترکیه جریان دارد میلاد یاری در وزن 80- کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. یاری که با شکست حریفانی از برزیل(3 بر یک) ، عربستان (یک برصفر)، فرانسه (یک بر صفر) و بوسنی (3 بر2) به نیمه نهایی راه پیدا کرده بود در این مرحله مقابل نماینده کشور میزبان قرار گرفت و با شکست 3 بر یک با از دست دادن شانس کسب مدال طلا به گروه بازنده ها رفت. یاری دراین مرحله کاراته کا مکزیک را 2 بر صفر ازپیش رو برداشت و به مدال برنز دست یافت.

اما در وزن 80+ کیلوگرم ذبیح الله پورشیب که در دوره قبلی مدال برنز جوانان را در قبرس کسب کرده بود به ترتیب کاراته کاهای مجارستان(3 برصفر)، استونی(3 برصفر)، اسلواکی(5 بر صفر) و فرانسه( 3 بریک) را با اقتدار از پیش رو برداشت و به دیدارپایانی راه پیدا کرد.

وی تا دقایقی دیگر برای کسب مدال طلا به مصاف کاراته کای سوئدی خواهد رفت.