شیخ نعیم قاسم درباره انتخاب غیرقانونی رئیس جمهور لبنان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، شیخ نعیم قاسم در سخنان خود در شهر بیروت بر پایبندی گروههای مخالف دولت به گزینه دستیابی به توافق برای حل بحران سیاسی لبنان تاکید کرد و گفت: راهکار اصلی برای حل بحران کنونی لبنان توافق همه گروههای سیاسی است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که منطق وفاق میان لبنانی ها تقویت شود زیرا این وفاق سد بلندی در برابر افتادن لبنان در دامن قیمومیت خارجی به شمار می رود.

معاون دبیر کل حزب الله همچنین بر ضرورت حفاظت از مقاومت و حمایت از آن برای دفاع از لبنان در برابر هرگونه تجاوزگری رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

وی به کسانی که از مداخله واشنگتن در لبنان با عناوین مختلف دفاع می کنند درباره خطرات اهداف واشنگتن هشدار داد و گفت که کاخ سفید می خواهد لبنان را به صحنه اجرای دسیسه ها و طرح های خود تبدیل کند.