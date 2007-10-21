به گزارش خبرگزاری مهر، سوییت سایچوا سفیر تایلند در جمهوری اسلامی ایران امروز در پایان ماموریت خود با منوچهر متکی وزیر امور خارجه‌ کشورمان دیدار کرد.

در این دیدار درباره روابط دوجانبه و زمینه گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف بحث و تبادل نظر شد.

منوچهر متکی در این دیدار، مناسبات دو کشور را خوب توصیف و اضافه کرد: افزایش حجم مبادلات اقتصادی بین دو کشور در چارچوب تقویت مناسبات طرفین باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: مردم ایران اهل صلح و گفتگو هستند و سراسر تاریخ چند هزار ساله این ملت حاکی از صلح‌ دوستی، پایداری و مقاومت آنها بوده و با همین منطق حقوق صلح‌آمیز هسته‌یی خود را دنبال می‌کنند؛ در حالی که برخی قدرت‌های سلطه‌گر بدون توجه به این‌که دوران یکجانبه‌گرایی و قدرت محوری بدون مسئولیت‌پذیری سپری شده، به دنبال زیاده‌خواهی و از بین بردن حقوق دیگران هستند.

سویت سایچوا نیز در این دیدار با ارایه‌ گزارشی از دوران ماموریت خود در تهران، با تشکر از مساعدت‌های بخش‌های مختلف وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ظرف سال‌های اخیر تلاش شد مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله تجارت، فرهنگ، توریسم گسترش یابد.